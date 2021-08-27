人民网北京8月27日电 （记者孙竞）秋季学期开学在即，学校的疫情防控工作如何开展？国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华在今天举行的新闻发布会上表示，做好学校、托幼机构的疫情防控工作，重点是把好三道“门”：守好“家门”、安全“出门”、管好“校门”。

贺青华介绍，守好“家门”，就要求全体师生员工非必要不前往中高风险地区，少去人员聚集场所。开学前连续14天每日监测体温以及新冠肺炎相似症状，记录健康状况和活动轨迹，将健康码、行程卡如实上报学校，配合学校做好开学入校健康检查。

“教职员工和12岁以上的学生、高等学校的学生，无禁忌症、符合接种条件的要应接尽接、接种疫苗后仍需要注意个人防护。”贺青华强调。

根据最新的防控方案，高校师生员工返校前要提供48小时内核酸检测阴性证明，返校后按照当地要求进行核酸检测。中小学校和托幼机构师生员工，暑期有出境、到过中高风险地区或有其他异常情况的，返校前提供48小时内核酸检测的阴性证明。

安全“出门”，一是要做好返校途中防护，返校途中全程佩戴好口罩，在公共交通工具上尽量减少与其他人员的交流，避免聚集；二是要养成良好卫生健康，外出时，要做好个人防护。

在管好“校门”方面，贺青华指出，要完善教育、卫生、学校、家庭与医疗机构、疾控机构“点对点”协作机制；严格校园人员、物品出入管理，严格师生员工入校身份核验和体温检测，加强冷链食品包装、邮快件预防性消毒；做好教室、图书馆、体育馆、卫生间等场所的管理和清洁消毒工作；做好食品卫生管理，加强食材采购、存储、加工和销售等环节卫生安全管理。

“高等学校大型室内聚集性活动非必要不组织，学校的开学典礼等重大活动原则上应安排在室外举办。托幼机构要从严控制开展儿童聚集性活动，不组织大型聚集性活动。”贺青华说。

他同时强调，学校、托幼机构要针对性地开展疫情防控多场景、实操性应急演练，及时发现问题解决问题，解决一些发现的细节性和关键性问题，确保一旦发生疫情，立即激活疫情防控的应急指挥体系，迅速启动应急处置机制，及时有效应对突发情况。

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