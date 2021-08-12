原标题：市属高校计划招本科生45778人

本报讯 昨天，北京市教委官网发布《关于下达2021年市属高等学校普通高等教育招生计划的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中公布了市属高等学校普通高等教育分校分专业招生计划，其中，本科招生计划45778人。

《通知》提到，本市以首都发展为统领,贯彻落实《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《北京市“十四五”时期教育改革和发展规划(2021-2025年)》任务部署，调整优化招生结构，将招生计划向本校优势特色学科专业、新兴交叉学校专业、首都经济社会发展急需的学科专业倾斜，提升人才培养与经济社会需求匹配度，促进高校内涵、特色、差异化发展。

在调整优化规模结构方面，统筹考虑研究生、本科、高职和中高职衔接等各种招生类型，重点满足首都经济社会发展对高层次人才、高素质技术技能人才的需要和人民群众接受高等教育的需求。2021年安排市属高校普通高等教育招生计划总规模为73215人，其中本科招生计划45778人，高职(专科)招生计划27437人。安排第二学士学位招生计划1500人。

具体计划可在北京市教委官网查询（网址为：http://jw.beijing.gov.cn/xxgk/zxxxgk/202108/t20210811_2461703.html）。

市教委强调，要严格招生办学秩序，各高校要严格执行教育部“30个不得”招生工作禁令，进一步规范招生行为。不得借联合办学的名义，设立分校或校外办学点，严禁中等学校挂靠高等学校举办高等教育、专科层次院校挂靠本科院校举办本科层次教育；严禁与“中介机构”或个人签署招生协议；严禁任何形式的不实招生宣传，学校法定代表人应对学校招生章程及有关宣传材料的真实性负责，继续执行录取通知书签发人制度；严禁擅自组织生源、未经省级招办核准按拟录取名单擅自寄发录取通知书。

市教委要求，严格计划执行管理。任何单位和个人，未经批准，不得擅自调整计划；对于未经批准擅自超计划招生的学校，将被核减下年度招生计划，并停止在违规招生省份投放计划；严格实行高校招生资格、招生计划与新生学籍电子注册和学历证书电子注册相挂钩的政策，未经核准计划或未经省级招办办理录取手续的学生，一律不予新生学籍电子注册。市教委将对招生计划制定和执行过程进行全程监督，对违规安排和执行计划的高校，按照有关规定严肃问责学校和相关责任人。（记者 武文娟）

(责编：温璐、郝孟佳)