原标题：今年以来本市教育支出增长12.3%

本报讯 昨天，北京青年报记者从北京市财政局获悉，随着经济恢复，1-7月，全市一般公共预算收入完成3886.4亿元，增长16.6%，已连续5个月保持两位数增长态势；完成年度预算的68.8%，超时间进度10.5个百分点。支出方面，1-7月全市一般公共预算支出完成4105.9亿元，下降1.1%，在总体支出略有下降的情况下，民生领域支出保持必要强度。

数据显示，1-7月全市税收收入完成3370.5亿元，增长18.3%。增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种，合计完成2568.8亿元，增长19.2%。其中，企业所得税完成1035.2亿元，增长24.2%，主要是生物医药等企业经营普遍向好，应税利润较上年同期增长带动；增值税完成1105.9亿元，增长14.8%，主要是工业服务业增加值稳步增长带动；个人所得税完成427.7亿元，增长19.8%，主要是居民收入增长及股权收益相关个税增加带动。全市非税收入完成516.0亿元，增长6.6%，主要是随着增值税较快恢复，附征的教育费附加等专项收入增长19.3%带动。

支出方面，1-7月，全市一般公共预算支出完成4105.9亿元，下降1.1%；完成年度预算的59.1%，超时间进度0.8个百分点。据市财政局解析，支出比去年同期略微下降的主要原因是：今年本市收到国家核定的地方政府债券额度的时间晚于去年，因此使用债券资金安排的支出延后。

“今年以来，全市各级财政部门坚持有保有压，在总体支出略有下降的情况下，民生领域支出保持必要强度。”市财政局相关负责人介绍，其中教育支出增长12.3%，主要是加强各类学校基础设施建设，持续推进义务教育均衡发展，继续支持大学生创业、就业，推进教师培训等。文化旅游体育与传媒支出增长2.6%，主要是加快推动中轴线申遗、“一城三带”重点文物保护及做好冬奥会筹办等。住房保障支出增长8.1%，主要是加快推进老旧小区综合改造、棚户区及保障房建设等。（记者 林艳）

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