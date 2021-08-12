原标题：暑期过半，托管服务效果如何

“咦！老师你看，这是知了，它掉在地上，怎么不会飞了？”“哇！是七彩泡泡，还有水枪，玩水大战开始啦！”花开盛夏，树荫蝉鸣，浙江金华婺城区幼儿园暑期托管班的孩子们正津津有味地玩耍、嬉戏。

这个暑假，“托管”已成热词。

7月9日，教育部办公厅公布了《关于支持探索开展暑期托管服务的通知》（以下简称《通知》），各地迅速跟进，制定托管措施，让孩子们的暑假变得丰富多彩，让家长们解除后顾之忧。现在，暑期过半，托管进行得如何？各地都是以什么样的托管模式度过这个暑假的？

多方联动 资源共享

7月4日，浙江省宁波市北仑区岷山学校107班的小乐收拾好书包，和同学们一起走出校门，开启近两个月的暑假生活。但这却让不少家长犯了难：家长还要正常上班工作，谁来照顾孩子呢？

教育部办公厅发布《通知》，将“孩子们怎么过好暑假”这个问题的解决方法抛出，首先接住问题的，就是教育的主体——学校。

为缓解上海市小学生暑期“看护难”问题，上海市政府已连续8年将其列为市政府实事项目，市教委与团市委共同牵头，会同市委宣传部、市精神文明办等多家单位共同主办“小学生爱心暑托班”。今年，在确保疫情防控安全的前提下，上海共开设543个办班点，其中，在学校场地办班407个，占比75%。

“看到上海等城市已经在先行先试，我们也不甘落后。”北仑区教育局基础教育科科长刘杰心情急迫，“我们第一时间拟定了方案，开展面向全区小学一至五年级学生的公益托管服务，在7月和8月各有一期，每期2周。北仑学校都有食堂和空调，环境不错。今后我们还会不断完善服务，让更多家庭享受到便利和实惠。”

在海南三亚，暑期托管从2017年就已开始。三亚吉阳区教育局每年7至8月都会开展免费暑期托管课堂，惠及的小学生，从2017年的600余人2个活动校区发展到如今2600余人11个活动校区，覆盖面还在进一步扩大。

浙江杭州钱塘区已是第五年开办寒暑期托管班，截至目前已累计开办暑托班200多个，服务学生超1万人次。为了暑期托管惠及更多孩子，钱塘区以青少年宫作为暑期托管的主要力量，通过整合街道、社区、高校、企业等各方资源，形成“多方联动、资源共享”的假期托管服务综合管理平台。

以学校为主，鼓励社会多方力量参与，邀请更多有资源、有爱心的企事业单位、社会组织等加入暑期托管服务，可以进一步激发政府、社会和市场活力，“多方联动、资源共享”，就是各地解开“孩子们谁来管”这个问题的“金钥匙”。

师资有效整合

浙江金华婺城区自2018年开设课后托管服务，经过三年多的探索实践，2020年获评“全国民生示范工程”。今年暑假，婺城区结合课后托管实践经验，及时推出暑期托管服务探索，在全区共开设11个小学生暑期托管服务点。

服务点有了，托管教师资源怎么有效整合来满足需求？

婺城区为了帮助家长们解决难题，积极响应教育部号召，党员教师和骨干教师带头参与，学校的老师积极报名参加，同时吸纳其他学校教师、浙江师范大学学生、回乡大学生、社区工作者等群体作为志愿者，加入暑期托管服务项目。志愿者成为暑期托管中一股不可缺少的力量。

在上海市连续几年开展的“小学生爱心暑托班”中，每年都鼓励党团员教师、退休教师、大学生等群体志愿参与暑托班服务。据统计，今年上海招募了超过12000名志愿者。

成都武侯区10个街道的30个社区，为辖区6～12岁青少年提供公益免费托管服务，按照“团干+社工+志愿者”模式，整合各类资源。

当被问起对招募志愿者参与暑期托管的看法，上海市教委德育处处长沙军脱口而出：“广泛招募志愿者最大作用就是扩大了托管服务的规模和质量。对于志愿者群体来说，这是他们增长才干、收获成长的社会实践平台，特别是广大大学生志愿者群体，对于他们社会责任感和实践能力的培养非常有意义。”

小孩子得到照顾，“大孩子”也能受益。招募社会专业人士、大学生志愿者、在校学生家长参与，引导本区域教师、社区工作人员志愿参与，已成为各地暑期托管政策中的重要一环。

有趣、安全，一个不能少

7月7日上午，浙江金华站前小学迎来46名托管学生，作为一所象棋特色学校，孩子们在老师指导下学起象棋文化。站前小学校园内还建有劳动实践基地，当天适逢西瓜、玉米成熟，孩子们在老师的带领下摘西瓜、吃西瓜、煮玉米，并把它们送给周边的环卫工人，度过了充实有趣的一天。

在暑假，各地老师们充分结合自身特长、地域优势，积极开发学校独特资源，设计了许多特色课程活动，帮助孩子们的暑假过得丰富、有“营养”。

三亚的孩子们，暑假离不开与水为伴。2019年开始天涯区教育部门开展“暑假作业”游泳培训活动。今年暑期，结合各学校实际，天涯区开展游泳技能训练和游泳安全演练，力求实现全区中小学毕业生“人人会、安全游”的目标。

假期前，上海市教委陆续下发《上海市未成年人暑期活动汇编》《上海市学生社会实践版图》等一系列暑期活动材料，公布了涵盖“初心之地”“复兴之路”“强国之梦”“文化之根”等十个系列共128条上海市学生“四史”教育主题研学实践路线，作为送给全市未成年人的“暑期礼物”。

在上海浦东区教育局相关负责人眼中，开展暑期服务，除了要丰富孩子们的“暑期礼物”，更要注意安全问题。

教育部发布的《通知》明确要求：地方教育部门和学校要完善安全管理制度，明确参与托管服务人员的安全责任，制定安全应急预案，加强安全卫生教育和常态化新冠肺炎疫情防控工作，消除托管场地安全隐患，确保师生人身安全。

在浦东新区召开的2021年未成年人暑期工作会议上，同样强调了安全问题是重中之重，要切实将“把保障孩子的健康和安全摆在第一位”作为暑期管理的重要举措……切实保护未成年人身心健康，过好一个安全、健康、快乐、有益的暑假。

三亚吉阳区为切实保障学生人身安全，在完善各种安全预案的同时，为全部参与暑期托管的学生购买意外伤害险，承担学生在托管期间的安全责任，并与学生家长签订安全协议书。

“在暑期托管班，有老师照顾，有同学一起玩，有丰富多彩的活动，我们就放心了。”家长的话是对暑期托管最好的注脚。

（本报记者 陈旭）

(责编：郝孟佳、温璐)