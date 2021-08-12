原标题：78.3%受访者可以接受先就业再择业

在第一份工作的选择上，年轻人有着不同的看法和期待，有的看重行业，有的看重专业对口。近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网，对1533名受访者进行的一项调查显示，71.9%的受访者觉得第一份工作会影响一个人的职业观念和规划，78.3%的受访者可以接受先就业再择业。

受访者中，应届毕业生占30.3%，工作1年以下的占12.9%，工作1-3年的占23.5%，工作4-5年的占16.9%，工作6年以上的占16.4%。

71.9%受访者认为第一份工作会影响职业观念和规划

学习服装设计专业的程宏彬（化名），毕业后入职了某世界500强服装企业。工作一年后，程宏彬觉得还需要沉淀一下，在专业上有所提升，就选择了辞职考研，准备日后再回到这个领域。回顾第一份工作，程宏彬觉得这是一个“结果导向”比较明显的公司，也让自己更加重视提高个人能力。

去年毕业的王志保，在北京某公司从事数据分析工作。这份工作业务性更强，刚开始他还不太适应，调整了职业规划后，王志保觉得自己的职业发展目标更加清晰了。

对于第一份工作，71.9%的受访者觉得会影响一个人的职业观念和规划，52.6%的受访者觉得确定了职业基调和未来从事的行业，48.2%的受访者认为很有可能是一辈子从事的职业。只有15.7%的受访者认为无所谓什么工作，先干着就行。

白淼丹的第一份工作是在互联网公司从事数据分析，虽然现在她离职进入了银行业，但她觉得在第一份工作中收获了很多。“职场中沟通更加讲究效率，特别是在汇报工作和开会的时候”。

78.3%受访者可以接受先就业再择业

已经工作20年的姚华，现在在深圳某公司担任营销总经理。在招聘应届生的过程中，姚华看重应聘者的学习能力、表达能力，更加青睐专业相对对口、思路表达清晰的人。姚华觉得对于应届生来说，应该通过第一份工作加强专业知识学习和实际运用能力，同时熟悉公司的制度流程，在这个过程中应该保持谦虚的态度，“沉下来工作”。

王志保觉得第一份工作对个人发展影响大，要尽可能选择自己想从事的，“如果想在互联网企业发展，暂时进不了大厂，可以先去规模小的，不断学习再跳槽。但如果选择了其他行业，可能就离自己的目标越来越远了”。

调查中，78.3%的受访者可以接受先就业再择业，10.7%的受访者不能接受，还有11.0%的受访者表示说不好。

“如果想进入企业工作，我很赞同先就业再择业。”白淼丹觉得在没有真正进入工作岗位前，会对工作内容有很多与实际不符的想象，所以需要在实际的工作中，修正自己的认识。

姚华认同“先就业再择业”的观念，但她认为也不能随便选择一份工作，要尽量选择专业对口的，或确定好大致想从事的领域、行业，“这样可以在工作中了解企业，如果企业不合适可以换。但如果转换行业，不同行业千差万别，前期积累的经验可能就浪费了”。

中青报·中青网记者 孙山 实习生 姚奕鹏

(责编：郝孟佳、温璐)