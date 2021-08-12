原标题：79.8%受访青年在租房上踩过坑

眼下正是一年中最火热的“租房季”。对于很多年轻人来说，拥有一个属于自己的空间，不仅是基本的生活需要，也是重要的心灵寄托。近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1546名受访青年进行的一项调查显示，79.8%受访青年表示自己在租房上踩过坑。为了避免踩坑，71.4%受访青年会尽量与房东直租，并对费用、房屋使用等进行约定。75.5%受访青年期待为年轻人提供更多保障性租赁住房。

79.8%受访青年在租房上踩过坑

去年某租房平台“爆雷”，让当时刚毕业不久的李彬彬蒙受了一笔不小的损失。“特地选择了比较大的租房平台，没想到还是‘中招’了”。他表示，对于网上关于平台存在问题的消息，刚开始并没有很在意，等到反应过来时，房东也找上门了。好在房东比较友善，没有直接轰人，“最后选择和房东续租，双方各承担一部分损失，但被平台拿走的钱再也没能要回来”。

调查显示，79.8%受访青年表示自己在租房上踩过坑。为了避免踩坑，71.4%受访青年会尽量与房东直租，并对费用、房屋使用等进行约定，59.4%受访青年会谨慎选择租房中介，提防“黑中介”，49.6%受访青年会警惕年付、半年付等付款方式，尽量选择月付或季付。

在武汉工作的刘一杰会尽量找房东直租，“会在一些租房平台上尝试联系房东，或到心仪的小区查看出租信息”。但他也直言，这种方法比较费工夫，有效信息比较少，“很多电话打过去都是中介，真房东比较少”。

南京的90后陈爽（化名）靠中介租到了一套不错的房子，为此他花了一个月的房租作为中介费。他提醒，“现在骗取中介费的‘黑中介’挺多的，租房者要小心甄别，发现问题及时止损”。

另外，他觉得认真阅读租房合同非常重要，尤其是对一些费用的说明，一定要写清楚，“很多租房合同都是简略版，费用明细不明确。在签合同前要尽量把能想到的费用，都清楚地写进合同里，避免后期产生问题”。

受访青年会注意的问题还有：提前了解合租室友情况，避免出现问题（48.8%），承租他人的转租房源时要谨慎（48.6%），仔细阅读合同，谨防不规范租赁合同陷阱（46.7%），重视租房安全，避免群租（31.4%）等。

75.5%受访青年期待为年轻人提供更多保障性租赁住房

陈爽留意到，最近国务院办公厅印发了《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，着力解决新市民、青年的住房问题。他觉得这项政策很好，事关每一个年轻人的切身利益，“希望能够尽快落实，让更多年轻人能够享受到这一政策的福利，减轻年轻人的住房压力”。

调查显示，75.5%受访青年期待为年轻人提供更多的保障性租赁住房，67.9%受访青年期待完善法律法规，保障承租人基本权益。

经历过租房平台“爆雷”的李彬彬，更关注如何维护租房人的切身利益。他直言，“如果年轻人在租房上出了问题，维权还是比较困难的，维权成本比较高，很难在繁忙的工作中抽出时间，最后只能不了了之”。他希望无论是从法律层面，还是制度层面，都能够帮助年轻人解决租房上遇到的各种纠纷，切实维护承租人的权益。

“大学生毕业季是租房旺季，越往后房源越少。对于刚毕业的大学生来说，很难在短时间内找到称心的房子。”刚毕业的大学生张雨静（化名）希望，有条件的单位尽可能为员工提供宿舍，给新入职的员工一个过渡期，“这样可以稍微缓解一下租房高峰期带来的房源不足的问题，也能避免因着急签约而‘掉坑’”。

调查显示，66.0%受访青年期待加强行业监管，建立押金监管和风险保证金机制，53.2%受访青年希望有条件的单位尽可能为员工提供宿舍，41.1%受访青年期待拓宽租房举报维权渠道，解决遇到的实际问题。

本次调查的受访青年中，00后占17.9%，90后占60.9%，80后占19.6%。

中青报·中青网见习记者 王志伟 实习生 姚奕鹏

(责编：郝孟佳、温璐)