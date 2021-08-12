原标题：高校师生将书桌搬到田间地头

四川农业大学动物科技学院副教授杨明显，常常把暑假用来出差，这个暑假也一样。自7月13日放假以来，他已经去了四川宝兴、万源、得荣、雅江、巴塘等5个县（市），横跨川东、川西，为各地蜂农提供技术指导。

7月，杨明显带着6名学生来到四川省万源市的红旗村。因为有丰富的中药材资源，可以作为优质蜜源，红旗村发展了养蜂产业。几年前因为一个科研项目，杨明显曾在当地搞了两年的研究。项目结束后，当地老百姓一直和他保持着联系。

在红旗村，杨明显注意到，一些蜂农不懂得要根据不同蜜源的盛花期来调解蜜蜂的群势（蜂群强弱程度），导致蜂蜜产量不高。在给蜂农做技术指导时，杨明显特别点出这个要害，一些蜂农恍然大悟，注意到了“在先前养蜂过程中，一直存在但被忽视的问题”。

杨明显说，养蜂虽然是较为小众的产业，但是这几年随着脱贫攻坚的推进，蜜蜂养殖在各地越来越普遍。不少地方因地制宜发展蜜蜂产业，对养蜂技术的需求也越来越多。杨明显常常接到来自各地的电话邀请，蜂农、各地农业科技部门的专家、农村基层干部……他们在遇到技术问题的时候，就会向这位蜜蜂研究专家求助。

农村基层对技术的需求有多大？杨明显说：“我如果不上课，天天出差都有事做。”暑假成了他走进田间地头的最好时间，科技带给养殖户的收益也是实打实的。数据显示，在宝兴县，养蜂的农民比过去平均增收9010元/年，在万源市，农户养蜂的增收也达到7000-1.2万元/年。

不光是杨明显，同事们的暑假也不轻松。杨明显说，研究养兔、养牛、养猪的同事们也常常接到各地的技术求助，他们都会尽己所能去帮助农民和养殖户，履行一名大学教师、一名科技工作者的职责。

“2021年，江苏镇江句容市戴庄村越光有机再生稻头季收割、开镰！”8月7日，随着全国脱贫攻坚楷模赵亚夫的一声令下，两台轻盈小巧的收割机驶入戴庄南庄自然村的稻田，在田间灵活敏捷地前行、转弯。

这两台价值30万元的“小铁牛”是新型的水稻联合收割机，由江苏大学为戴庄越光有机再生稻量身定制并赠送，是学校落实“为群众办实事”的举措之一。

“你看它，履带变窄了，只有35厘米，割幅加宽到了2.8米，保证了小身型、低碾压、高效率。”收割机研发者、江苏大学农业工程学院教授李耀明介绍，团队经过4年多时间研发和试验，与沃得农机联合研发出了这款低碾压率的联合收割机。

根据水稻种植收割的实际情况，李耀明团队又进一步加宽割幅、缩窄履带，让机器的嘴更“宽”、脚更“细”、身更“轻”，“这样就保证了碾压率仅有25%，比传统机型碾压率降低了一半，增产效果更好。”

今年3月，江苏大学把党史学习教育搬到了戴庄的田间地头，除了捐赠两台收割机，还组建亚夫智能农机创新服务团队，实时跟踪服务。

“立足于学校农机特色，我们帮助戴庄解决收获难题，努力把好事办实、把实事办好。”江苏大学党委书记袁寿其表示，学校将学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，落实为“我为群众办实事”的实际行动，用科技创新成果帮助农民丰收、助力乡村振兴。

越光稻很有名气，种植这种水稻是当地农民增收的渠道之一。但是受到台风影响，今年的越光稻有一点倒伏。作为戴庄有机农业专业合作社的研究员，赵亚夫一直担心会对产量带来影响，但是看到“小铁牛”现场作业情况，又有了信心，“第一茬产量每亩估计在650斤左右，第二茬在去年200多斤基础上，今年有可能提高到300斤以上。”

收获现场，李耀明一直蹲在田间查看，他指着收割后的稻田，很是欣慰：“一巴掌按下去，田里遗留的稻粒不超过5粒，比普通收割机会余下20粒左右有了提高，收割尽可能减损就是在为农民增收。”

“光这个两季稻的经济效益，农民一亩地净收益可以达到3000元。”一天10亩的收获效率也让赵亚夫十分满意，他表示，有了这样的收获帮手，明年戴庄将把越光稻种植面积从500亩提升到1000亩，并用3-5年时间，在句容发展越光有机稻1.5万亩。

开展义诊、为居民提供保健服务、为老年人作疾病预防宣讲……为深入贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话精神，让青年学子在实践中长才干、作贡献，今年暑期，黑龙江中医药大学组织开展了“三下乡”社会实践活动，共有235支志愿服务团队、2200余名师生奔赴全国各地。

在黑龙江省延寿县加信镇新建村，社会实践团的同学们到患病村民家中走访，了解患者既往病史、为其建立健康档案。他们通过微信群建立“云医小组”，让医疗专家、在校医学生和村民建立长期联系，为患病村民提供远程问诊、用药指导、健康咨询等服务。

中青报·中青网记者 王鑫昕 李超 韩荣

(责编：郝孟佳、温璐)