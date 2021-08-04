原标题：江西多措并举实施三孩生育政策 完善生育支持

8月3日，江西省庆祝建党百年系列新闻发布会之卫生健康事业专题新闻发布会在南昌举行。 刘玉洁 摄

中新网南昌8月4日电 (吴鹏泉 刘玉洁)减轻生育养育压力、提高优生优育水平、营造生育友好环境……中部省份江西将多措并举实施三孩生育政策，完善生育支持。

这是记者3日从江西省庆祝建党百年系列新闻发布会之卫生健康事业专题新闻发布会上获悉的。

江西省卫生健康委党组成员、江西省计划生育协会专职副会长罗礼生在发布会上表示，江西持续推动人口长期均衡发展，“十三五”以来，统筹推进落实各项生育配套政策，做了大量工作。

“全省94%的县(市、区)建立了‘一站式’婚育服务中心，提供婚检、孕检、出生缺陷筛查等服务，出生缺陷发生率明显降低。人口健康主要指标优于全国平均水平。”罗礼生透露称，“十三五”期间，江西孕产妇死亡率从10万分之8.69下降到10万分之5.94，婴儿死亡率从千分之6.9下降到千分之4.2。”

记者了解到，下一步，江西将一体考虑婚嫁、生育、养育、教育，加快推进三孩生育政策及配套支持措施在该省平稳落地见效。

罗礼生说，江西将构建生育友好的教育支持、住房优惠、税费支持等政策，完善生育假期制度，发挥生育津补贴激励作用，扩大生育保险覆盖范围，降低生育医疗成本，努力提高群众生育意愿。

此外，江西还将强化妇幼健康服务，提升生育全程医疗保健服务水平，落实好出生缺陷综合防治制度，推进婴幼儿照护服务发展，发展公办普惠托育，切实减轻家庭育儿负担；加快修订《江西省人口与计划生育条例》，清理不适合人口发展形势和目标任务的政策措施等。(完)

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