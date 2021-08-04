人民网北京8月4日电 在第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛北京赛区职教赛道决赛中，实验学院代表国家开放大学总部参赛，最终获得一等奖9个、二等奖10个，三等奖5个。

其中，“MIKE电动车--微型全密闭环卫勇士”“魔圣--让味蕾尖叫的灵魂使者”“DIY百变童车教具”三个项目进入北京赛区20强排位赛并包揽创意组前三名。

据了解，经过各校校级初赛选拔，本届大赛共有来自北京市32所职业院校选送的535个项目参加复赛，118支团队晋级决赛并现场路演。实验学院选送的24个项目全部获奖，其中19个项目晋级北京赛区总决赛。

去年，实验学院首次代表国家开放大学参赛，获得北京赛区职教赛道2个一等奖、5个二等奖、8个三等奖，取得开门红，比赛结束后，实验学院及时总结经验、教训，积极与其他院校沟通交流，学习项目挖掘与组织经验，为本届比赛打基础。在本届大赛的筹备中，实验学院本着及早筹划及早安排的理念，在时间上、方法上为项目挖掘留出提前量。同时进一步强化指导教师队伍，优化培训安排，细化支持服务。

在近一年的时间里，学院从创新创业生态构建、创业课程及实践探索、项目动员挖掘、专家辅导提升、项目包装打磨、集训赋能、模拟演练等一步一步扎扎实实地做好大赛推进工作。

学院不断探索创新创业与专业课程实践相结合，在学科专业教育教学过程中渗透创新创业的理念和内容，提高创新创业意识，培养创新创业思维；在学习网设立创新创业板块，为学生提供交流、学习与展示空间；同时营造创新创业的校园文化氛围，积极组织创新、创意型学生活动，调动学生的参与热情，扩大参与度，使学生学到了课本以外的知识，实现了理论与实践相结合，同时拓宽了学生未来就业道路。

(责编：郝孟佳、熊旭)