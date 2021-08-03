人民网北京8月3日电 7月28日至30日，淮北师范大学“红色文艺轻骑兵”文化艺术服务团深入淮北市杜集区农村基层开展暑期“三下乡”社会实践活动。杜集区公共文化服务中心主任郭鹏表示，希望该文化艺术服务团的队员们不忘初心、秉承活动理念，走进乡土乡村，助力、致力乡村振兴。

在南山村、纵楼村等10个村调研时，队员们了解到，这些地区的中小学音乐教师匮乏、教学水平参差不齐。针对这一情况，队员们在淮北市及周边艺术培训机构、文化馆等地召开座谈会，开展宣传活动，呼吁社会各界及高校师生积极投身到乡村文化建设中。

在杜集区各乡镇文化站了解情况时，队员们发现，基层的文化站都在扩大，但是非常缺少专业人才。队员们主动参加培训，帮助基层群众进行专业的艺术文化学习，丰富文化站的内容，增强了高校师生服务乡村文化振兴的自觉意识和主动行为，进一步提升服务乡村文化振兴的能力和水平。

在随后召开的座谈会上，队员们了解到，农村小学的艺术教师多为兼职，没有专任教师，规模较小的农村小学缺乏音乐教学设备。但是，小学的文化活动开展比较丰富，除了合唱，还有其他艺术形式，比如相声、经典诵读、课本剧等。通过讨论，队员们收集意见和建议，并将根据各学校提出的支教需求，积极开展志愿服务、文化下乡演出等活动，助力乡村文化振兴。

据悉，今年“三下乡”社会实践活动的主题为“永远跟党走 奋进新时代”，旨在引导和帮助学生在社会课堂中受教育、长才干、作贡献，在志愿服务、社会实践中学党史、强信念、跟党走。

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