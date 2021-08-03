河北省秦皇岛市海港区白塔岭街道燕大西苑社区开展“趣味科普伴暑假”活动，邀请专业指导教师讲解机器人知识，带领小朋友体验与机器人互动。

曹建雄摄（人民视觉）

江西省吉安市吉州区北门小学组织孩子们走进长塘镇陈家村“春泥计划”教育基地，体验采收花生、除草松土等农事劳动。

李 军摄（人民视觉）

在浙江省台州市仙居县吾悦广场轮滑培训中心，孩子们在教练指导下进行轮滑训练。

王华斌摄（人民视觉）

今年暑假期间，四川省成都市高新区交子公园社区联合四川省森林消防总队特勤大队开展“暑期消防安全托管体验营”活动，让孩子们增长消防安全知识，掌握自救互救技能。图为孩子们在观摩绳索高空救援。

新华社记者 王 曦摄

孩子们坐在江苏省淮安市淮阴区新华书店台阶上看书。

赵启瑞摄（人民视觉）

位于上海市徐汇区汇师小学分校的爱心暑托班办班点内，小学生在老师指导下练习武术基本动作。

新华社记者 刘 颖摄

又到暑期，有人选择出门旅行、开阔视野，有人选择放松身心、乐享童年，有人选择参加自己喜欢的兴趣班……暑假早已不是被语数英排满的“课表”时间，孩子们的假期因丰富多彩的活动而大为增色。

针对双职工家长无暇看顾孩子的问题，教育部门、社会各界齐发力，举办各类暑假托管班，让孩子们度过安全、快乐、有意义的暑假。

(责编：温璐、熊旭)