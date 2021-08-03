原标题：高考本科批次录取陆续结束，考生专业选择透露哪些新动向？

目前，各地2021年高考本科批次录取陆续结束。今年考生专业选择中，医卫类持续向好、师范类大火、强基计划吸引力增强。“新华视点”记者采访发现，在专业选择与职业预期呈现强相关特点的同时，考生个人志趣、对未来产业的前瞻等越来越成为志愿选择的关键因素。

动向一：师范等专业受热捧，就业前景明确成重要考量

2021年师范专业火出了圈。在一些省份，部属师范院校的专业组投档线飙升，有的大学录取线已经接近北大、清华，非部属师范院校也水涨船高。

华南师范大学招办相关负责人表示，今年该校师范类专业录取分数与去年相比有所提高，尤其是英语、汉语言文学、历史学、物理学、计算机科学与技术等传统师范专业，录取分数显著提高。

广东省教育考试院相关负责人介绍，近两年高考录取中，职业稳定、社会需求大、就业前景明朗的专业更受欢迎，其中师范类和公安、司法等专项的招录情况都比较好。

华南师范大学教授陈先哲说，师范专业持续火热的背后，反映出人们在就业竞争日趋激烈背景下的求稳心态。就读师范专业有将来获得在编教师岗位的竞争优势，升学深造的机会又不比其他专业差。尤其是去年新冠疫情暴发，大学生就业受到前所未有的挑战，疫情带来的就业不确定性让考生、家长专业选择心态更加趋向求稳。

此外，多位专家表示，之前很多考生期望毕业后去互联网大厂、金融机构等就职，薪酬是首要考量因素。近两年，互联网行业从业者的劳动强度和精神压力问题引发社会关注，很多考生和家长的选择由此发生变化。

中国教育在线总编辑陈志文说，经济发达地区的考生不愿意出省的现象较之前更为明显，深圳、杭州等地高校录取分数普遍高于外省同档次学校。

动向二：强基计划第二年吸引力增强，人数与生源质量大幅提高

强基计划今年实施第二年，吸引力增强。记者采访多个院校发现，去年强基计划第一年，部分高校出现未招满、校考弃考、大幅降分等情况，今年强基计划录取人数增加，考生报考更加理性，认可度提升。专家分析，总体上今年强基招得比去年更好，报名的学生更多是真正喜欢基础学科的，考生和家长都更理性了。

去年北京大学考古学专业因湖南高分考生报考而备受关注。据北大招办介绍，考古学专业今年报考依旧很踊跃，吸引了一大批高分学生报考。

四川2021年强基计划录取总数比2020年增加了162名，增幅达到了97%。今年强基计划36所高校在广东共招收了264名考生，录取人数、生源质量均大幅度提高。

北京理工大学招办主任徐建表示，今年学校有近4000人报考强基，最热的专业是数学与应用数学、应用物理学专业。山西省招生考试管理中心高考处处长王跃说，愿意学基础学科的考生多了，今年通过强基计划录取的考生比去年增加了50%以上。

中国人民大学教授、广东招生组组长王亚星表示，考生在报考时一定要选择喜欢或适合的专业，不能图虚名而通过分数稍低一些的强基计划上名校。强基计划不能转专业，如果不喜欢就不一定能学得好，可能造成厌学。

动向三：未来产业升温，大数据、人工智能、生物医药等越来越热

从聚焦当下到放眼长远，今年考生在专业选择方面前瞻性增强。除了传统热门专业如计算机与软件、金融、经济类等专业受欢迎以外，一些新兴专业如大数据、人工智能、生物医药等也越来越热。

王亚星说，虽然很多高分理科生还是相对青睐传统一些的理工科好专业，但大数据、人工智能专业的分数已经不低，未来可期。

继2020年全国各地报考医学专业考生大幅增长以来，2021年医科类专业的报考情况持续向好。广东省教育考试院相关负责人介绍说，今年广东考生报考医学类专业的热度不减，尤其是本硕博连读的八年制专业更受追捧，广州中医药大学、南方医科大学相关专业投档排位分别比去年提高5000多个位次、1000多个位次。

专家分析，医卫专业曾一度是报考低谷，如今一路冲高，吸引大量高分考生，除了新冠疫情凸显了医生职业价值和职业形象外，不少考生也意识到老龄化社会到来将产生求医高需求。

动向四：从家长意志转向考生兴趣，专业选择更加遵从内心热爱

记者在采访中发现，以前高考报志愿大多会以父母的意见为主，这两年，更多转向以考生个人志趣为出发点。北大招办相关负责人说，整体感觉学生在志愿填报时更遵从内心的热爱。

王跃说，学生在专业选择方面自主性更强，能够根据兴趣和特长，不像以前是单纯冲着学校去了。王跃遇到一个考生，对农林方面特别感兴趣，家长不认同，但考生最后还是坚持了自己的选择。

专家认为，当前一些学校已经重视从中学阶段对学生进行职业生涯规划教育，让学生更早了解自己的专业兴趣和特长，取得了一定的成效。未来，应更重视引导学生选择专业时将个人志趣与国家发展相结合，让一些重要的“冷门”专业热起来。（记者郑天虹、胡浩、魏梦佳、王菲菲、杨淑馨）

(责编：温璐、郝孟佳)