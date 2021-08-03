人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>教育

“十四五”时期实施学前儿童普通话教育“童语同音”计划

2021年08月03日08:29 | 来源：新华网
小字号
原标题：“十四五”时期实施学前儿童普通话教育“童语同音”计划

　　新华社北京8月2日电 记者2日从教育部获悉，教育部决定在“十四五”时期实施学前儿童普通话教育“童语同音”计划，为夯实终身发展基础、帮助个人成长成才、助力乡村振兴、服务铸牢中华民族共同体意识发挥基础性作用。

　　据介绍，教育部近日发布《关于实施学前儿童普通话教育“童语同音”计划的通知》，聚焦民族地区、农村地区，进一步加大国家通用语言文字推广力度，抓住幼儿时期的语言学习关键期，着力加强学前儿童普通话教育。

　　通知要求，2021年秋季学期起，未使用国家通用语言文字开展保教活动的民族地区、农村地区幼儿园全部使用国家通用语言文字开展保教活动，为幼儿营造良好的普通话教育环境。

　　根据教育部计划，“十四五”期间，分期分批开展民族地区、农村地区幼儿园教师国家通用语言文字应用能力培训，基本解决幼儿园教师国家通用语言文字教育教学能力不足的问题。使民族地区、农村地区学前儿童逐步具备基本的普通话交流能力，为进入义务教育阶段学习奠定良好语言基础。

　　教育部要求，实施计划要发挥政府投入主体和主导作用，积极争取不同渠道资金投入，充分发挥中央及地方对口支援机制作用，广泛动员社会力量参与，改善普通话教学条件。要尊重儿童身心发展和语言学习客观规律，寓教于乐，循序渐进，实现儿童听懂敢说会说的普通话学习目标。

　　此外，通知要求健全师资队伍。幼儿园教师资格申请人和新录用的幼儿园教师，普通话水平应达到国家统一的二级乙等及以上标准。在包含学前教育专业或方向的师范院校和师范专业中，加大面向民族地区的学前教育专业地方公费师范生培养补充力度，鼓励引导毕业生回到所在民族地区履约就业。（记者余俊杰）

(责编：温璐、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部