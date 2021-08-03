原标题：付费自习室全国开花 “新鲜劲儿”过后何去何从

7月17日下午，位于北京朝阳区望京的一家付费自习室里，不少年轻人在学习。中青报·中青网记者 孟佩佩/摄

韩剧《请回答1988》里德善和伙伴们常常去的同款自习室，开始在国内大小城市风靡。家在沈阳的95后女生薛茗予为了“重拾阅读习惯”，常常到付费自习室里一学就是大半天。作为付费自习室“深度用户”，薛茗予觉得，如今的自习室遍地开花，选择多了也要“货比三家”了，毕竟“你只管学习，其他都要交给自习室”。

2019年被称作中国付费自习室的“元年”。这项在日韩两国拥有成熟市场的共享经济产物，虽然经历了新冠肺炎疫情大考曾一度低迷，但作为年轻人刚需市场，创业者仍在不断入局。艾媒咨询数据显示，中国付费自习室用户规模呈现逐年递增的趋势。2020年中国付费自习室市场规模达167.47亿元，2022年预计将接近400亿元。

付费自习室成年轻人的新“打卡地”

薛茗予对两三年前付费自习室的印象是“一间房、几张桌、开着空调，一天收费6元”。现在她发现，沈阳的付费自习室越来越多，且越来越正规了。

“有私密空间，环境好，有咖啡和自助打印机等，自习室就是给环境和氛围付费”，薛茗予告诉中青报·中青网记者，现在她已经在家附近一间付费自习室购买了季卡，“和其他自习室不同的是，这家店分男生、女生自习室，还有休息室可供短暂躺一会儿，老板很负责任，看到你休息时间长了还会来催你学习”。

在南京读大学的朱国瑞也发现，去年突击专升本考试时常去的自习室，到今年已经开了4家分店了。“2019年在上海了解到有付费自习室时，还专门去打卡体验。”朱国瑞对中青报·中青网记者说，“选择在付费自习室学习，也是因为共同租房的朋友不考试，自己在家复习或多或少会受到影响。在家上完网课，下午到自习室刷题，一张桌子、一盏台灯，能让自己沉浸在‘不成功便成仁’的紧张学习中。”

与之前火爆的“星巴克气氛组”类似，年轻人来付费自习室学习追求更多的是“大家一起营造的学习氛围”。虽然不是高频需求，但每到考研、考证、考公等时期，付费自习室的旺季也就到了。在某款年轻人常用的点评App上，自习室俨然已成为“学习培训”频道里的一大种类，在社交平台分享自习室体验的年轻人也不在少数。

记者在北京望京附近走访发现，各大写字楼里的自习室面积一般在100-200平方米，被划分为可使用电脑的“键盘区”、需要安静的“静音区”、带有帘子的“暗室”等，有咖啡、茶饮、文具、充电线等增值服务，甚至贴满墙的“鸡血”口号和“成功上岸”的考试回忆帖，都已经成为自习室的“标配”。

来这里学习的年轻人，有的在备考注册会计师，有的在备战考研，有因疫情留在国内在上网课的留学生，也有因为遇到邻居装修而过来工作的自由职业者，更有一批年轻人将自习室当作了“网红打卡地”，体验时下流行的“沉浸式学习”。

入局容易，但“自习室+”模式难寻

随着消费升级和年轻人消费习惯的改变，付费购买“学习氛围”成了一件稀松平常的小事。“租一间房配置成自习室模样”，这种简单且低门槛的创业模式让许多创业者一股脑儿涌入。据统计，2019年全国约有5000多家自习室。疫情之后，自习室出现井喷趋势，2020全年新增数量超过8000家，截至今年3月，全国约有1.6万家自习室。

位于北京东大桥地铁站旁边的自习室是姚女士兼职开办的，开业已两个多月，每天一下班她就会来到这里。为了降低激烈竞争下的经营风险，姚女士选择了加盟店的形式，把“三味STUDY”品牌引入北京。“目前这家品牌自习室在上海、苏州、长沙、合肥等多个城市都有分店。我们看中了成熟品牌背后带来的引流作用，比在地铁站附近发传单宣传更加精准。”姚女士说，成立分店前期投入资金40多万元，最初一周仅有几名客人，现在每天客流量约20多人，甚至会有一些学生家长带着孩子来体验学习氛围，“客户人群越来越广，这个行业需要慢慢来，未来站稳脚跟后也会考虑打造社群，给来这里学习的年轻人打造不同的学习交流小圈子”。

因为高复制性和门槛低，开分店成了付费自习室扩张的主要模式，也有不少经营者和姚女士的想法一样，想打造“自习室+社群”的概念，来增加用户粘性。

去年下半年，90后男生黄钰和3名初中同学一起，在安徽省淮北市开了一家自习室。“2019年我们刚了解到付费自习室项目时，淮北还没有一家店。但去年6-8月，一下子冒出来12间自习室”，黄钰坦言，因为没有创业经验，前期选址、装修等筹备工作就进行了三四个月。“其实这个行业同质化很严重，区别可能就在装修选材、通风系统等小细节上。前期投入二三十万元，目前仍处于微亏状态。我们能想到的未来的差异化运营，也只是卖卖周边文具、考试资料和社群运营”。

激烈竞争下，一边是新店不断涌入，一边是行业出现“转让潮”。记者在某点评网站浏览发现，位于北京各大商圈的写字楼里，既有“尚未营业”的自习室、刚刚开业的“优选新店”和被网友打出高分的“老店”，也不乏“暂停营业”标识的“退场选手”。“自习室行业已经开始优胜劣汰了”，北京望京的飞跃岛自习室创始人荣富国对中青报·中青网记者说，看着周边自习室开开停停，也见过“上个月进场、这个月就关门的”，“自习室行业并非是暴利行业，也不是大众认为的租一间房就能够做的‘二房东生意’，关键在于如何长久打磨产品，配合用户需求变化来持久提供所需要的氛围，这是很耗费精力的事情。”据他介绍，每月的分摊成本要近5万元左右，一个月的营业额仅有七万元左右，“我们理想的回本时间大概在两年半左右”。

早在2019年，荣富国和几位合伙人便看到了付费自习室的市场潜力。当时北京仅有七八家自习室，趁着新兴行业的“风口”，他们曾在中关村创业大街和太阳宫附近各开了一家自习室。“疫情后关停了这两家自习室，我们也不打算恢复这两家自习室的运营了，行业未来到底会如何发展还需要再观察”。

他们尝试过做社群服务，但因为“前来学习的年轻人有各式各样的备考需求，很难做到相同交流”；他们也考察过时下流行的无人管理模式，“但随之而来的是，自习室卫生条件变差了，换水等工作要客户自己完成，体验感反而下降了”。荣富国觉得，“还是要把用户需要的安静整洁的环境还给他们，这是用户来到自习室的最基本也是最高要求。对于经营者，还是要把精力放在人性化服务，甚至加入智能产品来应对新需求，这或许是未来的竞争力所在”。

24小时营业、无人监管……新模式背后仍存安全隐患

记者走访发现，主打“24小时营业”和“无人监管”的付费自习室，吸引了不少年轻人前往使用。但荣富国觉得，这类新模式背后存在的安全隐患让他无法放弃“有人监管模式”，“首先，24小时营业会给一些需要刷夜学习的年轻人提供场所，但这类用户毕竟占少数，全天候的空调、新风系统等的运营成本不小，而且熬夜对身体的损害大，这种学习方式是不应该提倡的；另一方面，无人化管理还会带来更多不确定性，丢东西是小事，但危害人身安全则是万劫不复的大事了”。

尽管“三味STUDY”品牌下也有24小时营业模式，但姚女士也没有过多考虑，“用户多为女生，夜间还是要注意安全。有人管理模式，虽然增加了人工成本，但运营起来更加容易控制风险”。有消费者在社交平台分享说，“因为没有携带身份证，酒店、图书馆、网咖等场所都进不去，但付费自习室不需要查验身份证，只要购买了时长，扫码就可进入”。也有网友在使用自习室后留下了点评称，“自习室人员密度大，空气不太流通，环境还需要改善”。

对于付费自习室售卖的时长卡、月卡、季卡和年卡，有用户提出疑问，“和健身房售卖储值卡一样，如果自习室倒闭了，没有到期的卡又该怎样处理呢？”

中青报·中青网记者 孟佩佩

(责编：郝孟佳、温璐)