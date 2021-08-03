原标题：代写论文这个“坑” 为何总有人跳

“本身就有软肋，不法分子早就看穿这一点了，坑的就是这些人。”

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一份价格4000元的“论文代写”服务，最终收到的是一篇已经发表过的研究生论文，而在维权时，对方却“人间蒸发”。

毕业季节，中青报·中青网记者联系到多名被“论文代写”服务“坑了”的大学生，他们少则被骗了数百元，多则被骗了数千元。最终，都自吞苦果。

“基本不可能把钱要回来，对方还会威胁‘跟你们老师谈谈’。”一名被骗的研究生告诉记者，自己还在维权过程中被对方辱骂好多回，“有的人被骗了900元，有的被骗三四千元，就是看准了你不敢维权。”

据悉，2020年9月科学技术部印发的《科学技术活动违规行为处理暂行规定》开始施行，明确抄袭、剽窃、侵占、篡改他人科学技术成果、侵犯他人知识产权及从事学术论文买卖、代写代投等均属于违规行为。

一边是大学生投机取巧违规找人代写论文，另一边是这些投机者本身也成了他人刀俎上的鱼肉。上海政法学院教师、上海市法学会未成年人法研究会副秘书长郗培植告诉记者，大学生找人代写论文本身就属于教育部明文规定的“作假情形”之一。作假者，已经取得学位的，可以撤销其学位；仍然在读的，可以开除学籍；在职人员除接受纪律处分外，还应通报其所在单位。“本身就是不合规的事，骗子抓住这点钻了空子。”郗培植说。

记者在调查中发现，虽然目前几大电商平台、论坛等均已经杜绝了“论文代写”等相关搜索，但隐蔽的“论文代写”生意尚存，“论文代写”机构手段越发隐蔽。

代写论文：求捷径 入骗局

记者在微博话题#毕业论文#、#学术写作#下、豆瓣“毕业论文交流”小组平台上，如今还能找到不少隐蔽的论文代写商家，为了躲避平台方的“封杀”，他们以代修改、代降重、选题指导、论文润色等名目接单“代写”业务。

学生们以为由此找到了代写论文的捷径，其实是踏入了骗局。丁思（化名）今年读大四，即将从财务管理专业本科毕业。由于忙着申请留学、准备语言类考试，她想到了“论文代写”。学校要求毕业论文“2.5万字+实证分析”，她便通过各种网站搜索，找到了一家自称非常靠谱、还收获了很多“赞”的代写中介。

这家中介向她开价3000元。客服介绍，本公司“正规工商注册，都是博士老师代写”。于是，在几乎没有任何保障的情况下，她通过微信转账支付了1000元定金。一周后，她拿到了初稿。上传至维普查重后发现，重复率高达88%。

当她找到客服时，对方却理直气壮地告诉她：“你并没有向我们要求重复率。再付1000元修改费，可以将重复率降到25%以下。”丁思再次微信转账1000元，3天后收到的修改稿维普查重率21%。她按照客服要求，把最后2000元尾款转给对方，并点击了“确认收货”。

但最终，她拿到的论文让她“眼前一黑”——写的是宏观货币总量经济分析，而她此前要求对方写的是“证券公司财务风险”。此时，距离提交论文截止日期只有两周时间了。

帮人代写，自食苦果

论文代写行当里，出钱求论文的学生常常被“坑”，出力帮人写论文的“写手”也同样被“坑”。

沈梦（化名）是一名在英国留学的学生，因新冠肺炎疫情无法返回学校。去年年中，闲得没事干的她想找份英语翻译的兼职，却在招聘软件上发现了一家地址在北京、业务为“文案翻译”的公司，加微信详聊后才发现对方干的是论文代写的活。

在被对方询问完专业和擅长领域之后，沈梦收到了第一份写作任务——写一篇2000字的短论文，中介答应付给她600元，但完成后对方却迟迟不付款。沈梦多次质问后，中介才把钱转过来。

吴语妍（化名）的遭遇则更加离谱。在跟代写中介打交道时，她很慎重，接了两单。第一单先发送截图预览，中介付款后再发送全文；第二单放松戒心，直接发送了文档，中介最后以客户拒绝付款为理由拖欠“工资”，即使吴语妍威胁要举报店铺也无果。

还有很多纠纷发生在论文修改阶段。

蒋行哲（化名）通过一家中介机构接单代写，发送初稿之后，中介只愿意付给他一半的钱。中介说，客户对初稿不满意，决定自己修改，不愿意让写手继续写。因此，中介只能付给写手一半的款项。

但蒋行哲不接受这样的说法。他向记者出示了自己与中介的聊天记录，他反复强调让中介拿出“客户要求自己修改”的证据，但最后双方却开始互骂，维权无果。

“中介收客户3000元，却只给写手300元，有的甚至完全不给。”沈梦干完一单后，就表示再也不干“代写”了，“中介水太深，吃力不讨好。”

写论文拿学位要走正道

根据教育部2013年开始施行的《学位论文作假行为处理办法》（以下简称《办法》），学位申请人员的学位论文出现购买、由他人代写等作假情形，可以取消其学位申请资格，并且3年内，各学位授予单位不得再接受其学位申请。如果是在读学生，所在学校可以将其开除学籍。《办法》还规定，为他人代写学位论文、出售学位论文，属于在读学生的，可开除学籍；属于学校教师或其他工作人员的，可开除或解除聘任合同。

这也成为许多学生和写手在受骗后不敢报警、自吞苦果的主要原因。

郗培植告诉记者，“论文代写”与“论文代发”一样，都是游走在“灰色地带”的违规项目，这些机构通常采取“打游击战”的方式来骗取大学生的钱财。

“从法律层面来说，大学生付款后对方没有提供相应服务，学生可以报警。按照标的额4000元来看，警方甚至可以以诈骗罪进行立案。”郗培植说，实践中，负有监管责任的相关网络平台也可以作为共同被告来进行“民事追偿”。

但他告诉记者，如果确定维权的话，学生会遇到“必须实名”的问题。“找人代写论文、代发论文，毕竟会影响到学生拿学位。所以不法分子才会钻这个空子。”

郗培植建议大学生，毕业拿学位要走正道，不要总想着歪门邪道。“本身就有软肋，不法分子早就看穿这一点了，坑的就是这些人。”

中青报·中青网记者 王烨捷 实习生 张洁玲

(责编：郝孟佳、温璐)