本报讯（记者 王薇）标示原价6000元、现价3600元，可原价其实在促销活动前从未成交过；没取得教育部门颁发的《办学许可证》就敢开班上课……昨日，“学大教育”“ABC外语培训学校”“51talk”三家校外培训机构因发布违法广告等违法行为被北京市市场监管局曝光并处罚。其中学大教育被朝阳区市场监管局处罚123.5万元。

市市场监管局通报中提到，“学大教育”在其APP中售卖的某课程，标示原价￥6000元，现价￥3600元，但以上原价（标注的高价）在促销活动前从未成交，这一行为构成了利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者交易，违反了《中华人民共和国价格法》。同时，“学大教育”APP上称“大题全部压中啦，尤其是哲学政治的，几乎一模一样的 ”，引用不真实用户评价、虚构教师履历，构成了实施虚假或者引人误解的商业宣传行为，违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》。其在官方网址www.xueda.com上宣传“新高考直通车计划，直达36所‘双一流’”，利用清华大学、北京大学、中国人民大学等教育机构校徽进行宣传的行为都违反了《中华人民共和国广告法》。5月28日，朝阳区市场监管局对“学大教育”价格违法、发布违法广告及虚假宣传行为作出合并罚款123.5万元的行政处罚。

在对ABC外语培训学校通州校区进行检查时，执法人员发现当事人未取得教育部门颁发的《办学许可证》。在通州区新华西街的ABC外语培训学校通州校区，开展青少年英语培训的经营活动，自2019年以来，获违法所得65631.49元，这种擅自举办民办学校的行为，违反了《民办教育促进法》；而且当事人在美团、大众点评等第三方平台发布有多个团购课程，虚构课程原价进行交易，违反了《中华人民共和国价格法》。6月21日，通州区市场监管局对北京径成英教育网络科技有限公司通州分公司擅自举办民办学校、价格违法行为合并作出罚款18.13万元的行政处罚。

51talk则因在其自建网站（www.51talk.com）上发的布广告中，有“每天25分钟 成绩口语双提升”“体系性设计保证学习效果”“提升成绩”“全面提高孩子英语综合能力”的用语，违反《中华人民共和国广告法》，被石景山区市场监管局处以50万元的罚款。

据了解，截至目前，本市各级市场监管部门共出动执法人员9566人次，检查线下教育培训机构5031家次，检查线上教育培训机构956家次，接收教育部门移转线索157条，与教育等部门开展联合执法172次，累计立案528件，处罚139件，罚没款共计1152.82万元。

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