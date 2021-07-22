人民网北京7月22日电 由中国音乐学院与国家大剧院联合主办、中国乐派高精尖创新中心承办的“中国歌剧的传承与创新——国家大剧院版经典歌剧《党的女儿》研讨会”19日在中国音乐学院举行。中国音乐学院校长王黎光表示，希望歌剧《党的女儿》成为中华民族文明传承工程，为精神文明建设带来具有持续性的、广泛性的、全面化的艺术创作实践新生态。

原解放军艺术学院政委乔佩娟作为1991年版歌剧《党的女儿》创作组主要成员，回顾起当年创作的点滴，她说：“歌剧《党的女儿》再次排演成功，主要体现在剧本与音乐的创新，更体现在演员的表现力，其中以女高音歌唱家雷佳为代表的主演团队传承了原版作品的文化精髓和精神高度。”

中国文艺评论家协会原主席仲呈祥表示，国家大剧院版歌剧《党的女儿》对于新时代中国特色的社会主义文艺发展具有宝贵的启示意义和借鉴价值。中国音乐学院作为中国音乐的最高学府，培养了一批以雷佳为代表的优秀毕业生参与到这次创作中，用艺术语言建立起人物的崇高形象和精神世界。

南京艺术学院教授、中国音乐学院特聘教授居其宏认为，中国音乐学院几十年来对于传承创新歌剧《党的女儿》的人才培养工作有目共睹。该剧的音乐创作不仅从板腔体戏曲音乐汲取经验，还吸收了江西民歌、山西蒲剧的音乐，将传统与当代的血脉贯通，守正创新。

中国音乐学院中国声乐艺术研究院院长王士魁认为，这部歌剧是全中国人民最好的一部思政教科书。同时，这部歌剧伴随着“中国声乐”学科的探索、建设与发展，对于培养高精尖声乐人才有着极高的教学价值和学术价值。

歌剧《党的女儿》主演、女高音歌唱家雷佳谈到，创作团队从乐谱整理、文本和舞美设计等方面进行了充分准备工作，要精心打磨一部有中国味道、中国气派、中国风格的精品力作实属不易，该剧的成功得益于使用中国化的语言，用中国人能够欣赏的方式进行艺术表达，凝结了中国人民和中国文化的精神价值。她表示，诠释这部凝聚了所有首演艺术家们心血的经典之作是自己所肩负的使命。

歌剧《党的女儿》导演汪俊认为，自己能够参与两版《党的女儿》创作，十分荣幸。以雷佳为代表的优秀演员不仅传承了原版的精髓，也根据自己的表演特点，为人物进行了戏剧性和音乐性的丰富和完善。

歌剧《党的女儿》总监制、国家大剧院副院长赵铁春表示，中国音乐学院与国家大剧院建立长期战略合作伙伴关系，联合打造人才培养和学术科研重要基地，通过国家大剧院实践平台，院校联动实现良性循环，不仅为中国歌剧未来艺术人才培养提供了一流艺术水准的高端平台，也为中国歌剧艺术研究建立了规模化、体系化和全面化的作品文献资源宝库。

据悉，国家大剧院版经典歌剧《党的女儿》于7月13日至18日连续演出六天，本次研讨会以此为契机，分享了在中国声乐艺术研究、中国歌剧创作及人才培养等多个方面的发展目标和前进方向，并将通过中国音乐学院与国家大剧院的战略合作平台，以经典作品复排和新作品创作共同推动中国歌剧艺术的传承发展与创新。

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