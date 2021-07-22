人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>教育

海外高校校友会中心成立 打造“海归之家”

2021年07月22日13:52 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京7月22日电 “海外高校校友会中心”成立仪式18日举行，该中心旨在搭建集聚整合各方资源的“新平台”，探索务实高效服务校友的“新机制”，加强各校友会间的交流合作，形成有效服务校友创业创新的工作合力，以广泛联系校友、切实服务校友，打造“海归之家”。

中国北京(海淀)留学人员创业园主任赵新良表示，留创园将会通过校友会为大家提供创新创业机会及就业帮助，也会提供联谊、交流和合作的机会。未来，校友会中心还将吸纳更多校友会加入，逐步扩大影响力，提高服务力，增强凝聚力，积极整合高校及科研院所等各类资源，为广大校友提供更为专业而务实的服务和帮助。

伦敦大学学院校友会主席张劲草宣读《海外高校校友会中心发起书》。她表示，校友会中心的成立将打破校友之间的沟通壁垒，实现更好地交流、沟通、合作。

活动中，各方还围绕“新时代如何更好服务校友发展”话题进行讨论，结合校友的新需求、新发展，探讨服务校友的新思路、新举措。大家一致认为，“海外高校校友会中心”的设立，将持续延展服务校友、创造价值的广度和深度，搭建更落地、更实际、更高效的服务平台，借助党委、政府、统战、园区和校友会的力量，发挥组织优势、政策优势、人才优势，发挥引领和示范作用，帮助校友融入海淀良好的“创新雨林”生态体系，助力北京国际科技创新中心核心区建设和国际人才社区建设。

据了解，“海外高校校友会中心”由中国北京(海淀)留学人员创业园、北京市海淀区侨联、北京海归驿站与牛津大学、剑桥大学、伦敦政治经济学院、伦敦大学学院等16家在京的海外高校校友会联合发起设立，将为广大校友提供创业服务、咨询服务、培训服务、场地服务四大类服务，通过联合举办校友联谊、政策解读、专题培训、主题分享、行业沙龙、名企参访六大类活动，帮助校友解决回国发展中自主创业、求职就业、教职科研三个方向的实际问题和困难。

(责编：郝孟佳、秦华)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部