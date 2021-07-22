人民网北京7月22日电 “海外高校校友会中心”成立仪式18日举行，该中心旨在搭建集聚整合各方资源的“新平台”，探索务实高效服务校友的“新机制”，加强各校友会间的交流合作，形成有效服务校友创业创新的工作合力，以广泛联系校友、切实服务校友，打造“海归之家”。

中国北京(海淀)留学人员创业园主任赵新良表示，留创园将会通过校友会为大家提供创新创业机会及就业帮助，也会提供联谊、交流和合作的机会。未来，校友会中心还将吸纳更多校友会加入，逐步扩大影响力，提高服务力，增强凝聚力，积极整合高校及科研院所等各类资源，为广大校友提供更为专业而务实的服务和帮助。

伦敦大学学院校友会主席张劲草宣读《海外高校校友会中心发起书》。她表示，校友会中心的成立将打破校友之间的沟通壁垒，实现更好地交流、沟通、合作。

活动中，各方还围绕“新时代如何更好服务校友发展”话题进行讨论，结合校友的新需求、新发展，探讨服务校友的新思路、新举措。大家一致认为，“海外高校校友会中心”的设立，将持续延展服务校友、创造价值的广度和深度，搭建更落地、更实际、更高效的服务平台，借助党委、政府、统战、园区和校友会的力量，发挥组织优势、政策优势、人才优势，发挥引领和示范作用，帮助校友融入海淀良好的“创新雨林”生态体系，助力北京国际科技创新中心核心区建设和国际人才社区建设。

据了解，“海外高校校友会中心”由中国北京(海淀)留学人员创业园、北京市海淀区侨联、北京海归驿站与牛津大学、剑桥大学、伦敦政治经济学院、伦敦大学学院等16家在京的海外高校校友会联合发起设立，将为广大校友提供创业服务、咨询服务、培训服务、场地服务四大类服务，通过联合举办校友联谊、政策解读、专题培训、主题分享、行业沙龙、名企参访六大类活动，帮助校友解决回国发展中自主创业、求职就业、教职科研三个方向的实际问题和困难。

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