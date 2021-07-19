人民网北京7月19日电 （记者孙竞）随着暑期的日益临近，不少家长开始给孩子筹划暑期学习安排。面对“琳琅满目”的培训机构及不菲的培训费，中国消费者协会（以下简称中消协）日前发布提醒，消费者要理性看待、慎重选择，并注意规避价格欺诈、虚假宣传等陷阱。

《2020年全国消协组织受理投诉情况分析》显示，2020年全国消协组织共受理有关教育培训服务的投诉56165件，其中合同纠纷24153件、售后服务纠纷18048件、虚假宣传纠纷3553件、服务质量纠纷3200件、价格纠纷2961件。

中消协表示，校外培训乱象主要集中在合同纠纷、财产安全、价格欺诈、虚假宣传、缺乏资质、焦虑营销等方面。

合同纠纷是消费者反映最为集中的问题，主要表现为服务缩水、不按合同约定开课、合同中含有霸王条款、培训机构单方变更服务协议、不与消费者签订正式合同等。其中，不按合同规定为消费者办理退费尤为突出。

财产安全方面，中消协指出，校外培训课程一般周期长、费用高，虽然教育部门已经作出只能提前收取3个月费用的规定，但一些培训机构常常采取“买三赠三”等方式，忽悠家长一次性缴纳较高的费用；有的还诱导家长采取分期付款或者贷款等方式来支付，对贷款利率、风险提示等却刻意隐瞒，家长稍不留神就会落入“套路贷”陷阱。

价格欺诈，主要表现为虚构原价和虚假优惠折价。2021年6月，市场监管总局公布的案例中对15家校外培训机构存在的违法违规行为处以共计3650万元的顶格罚款。这些违法违规行为最突出的问题就是价格欺诈。

虚假宣传也是备受消费者诟病、引发投诉较多的问题之一。为此，中消协提醒，虚假宣传主要表现在夸大宣传培训效果或成绩、夸大宣传师资力量、夸大培训机构资质或者实力、虚假用户好评等方面，家长们切勿轻信。

根据教育部此前规定，校外培训机构必须取得办学许可证和营业执照才能开展培训，从事语数英物化生等学科知识培训的教师应具有相应的教师资格。中消协指出，实践中，培训机构证照不齐或者任课教师缺乏资质等问题大量存在。缺乏资质的校外培训机构往往存在师资队伍不稳、教学水平较差等情况，严重影响服务质量。

焦虑营销也是校外培训乱象之一。中消协指出，从公交车站、楼宇电梯等实体场所，到微信、短视频等网络平台，都充斥着各类校外培训机构的“洗脑式”宣传，可谓是铺天盖地。“你的购物车里有孩子的未来吗”“你不来补课，我们就培养你孩子的竞争者”等广告语，引发广大家长焦虑。

对此，中消协提醒，家长对培训班的作用认知要回归理性，做到不轻信、不盲从。确需为孩子报班的，一定要提前了解培训机构的资质，如营业执照和办学许可证是否齐全、任课教师是否具有相应资格、其他家长对该培训机构的评价等。其中，培训机构的资质信息可通过教育部开发并管理的“全国中小学生校外培训机构管理服务平台”进行查询。

家长在选择培训机构课程时，务必与培训机构签订培训合同，仔细阅读合同条款，明确双方权利义务，特别要关注涉及课程、教师、费用以及退费程序等内容，并检查是否存在不公平格式条款等，避免入“坑”。

一旦发现培训机构存在违法违规行为的，家长可通过“全国中小学生校外培训机构管理服务平台”进行投诉举报，或直接向教育部门、市场监管部门等有关行政部门反映，发生消费争议的，还可以请求消协组织进行调解，提供相关凭证，维护自身合法权益。

(责编：宋美琪、邓志慧)