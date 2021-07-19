人民网上海7月19日电 （记者何淼）以“党的领导与百年中国职业教育”为主题的“黄炎培职业教育思想研究会第十一次学术年会”日前在上海举办。全国人大常委会副委员长、中华职业教育社（以下简称“中华职教社”）理事长、黄炎培职业教育思想研究会会长郝明金出席会议并作题为《始终坚持党的领导 弘扬职教百年传统 奋力书写职业教育新篇章》的主旨讲话。本次会议由中华职教社和上海中华职教社主办，上海出版印刷高等专科学校承办。

图为郝明金副委员长发表主旨讲话。主办方供图

郝明金指出，前不久中共中央隆重庆祝中国共产党成立100周年，在这个有着特殊历史意义的时刻，我们来到中国共产党的诞生地和中华职教社的发祥地——上海，围绕“党的领导和中国百年职业教育”的宏大主题召开本次大会，有着特别的历史意蕴和时代意义。中华职教社在中华民族救亡图存的艰辛求索中创立、在服务中国革命的洗礼中成长、在社会主义建设的探索中不断创新、在改革开放的大潮中蓬勃发展、在新时代产业转型升级中完成飞跃。中华职教社事业始终与中国共产党的领导紧密联系，与党和国家的中心工作紧密结合，留下了鲜明的时代印记和中国特色。

图为郝明金副委员长到中华职业学校调研时与来自毕节的贫困学生合影。主办方供图

郝明金强调，从党发展职业教育的百年历程中可以看到，职业教育深深熔铸在中国共产党艰苦卓绝的奋斗史和波澜壮阔的创新历程之中。在新征程上，要从党的百年历史中汲取前进的智慧和力量，始终坚持党对职业教育的全面领导、深入挖掘黄炎培职业教育思想的当代价值、加快构建新时代特色职业教育体系，为全面建设社会主义现代化国家提供坚实的人才和技能支撑。

图为郝明金副委员长调研上海出版印刷高等专科学校的印刷博物馆。主办方供图

郝明金等嘉宾在会上为《教育与职业》杂志社理事会理事、中华职业教育社产教融合和校企合作委员会委员颁发聘书。与会专家学者围绕“党的领导与百年中国职业教育”“传承黄炎培职业教育思想”“助力新时代职业教育高质量发展”等议题作了发言。会议期间，郝明金一行还赴中华职业学校和上海出版印刷高等专科学校考察调研。

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