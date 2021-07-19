原标题：大学生暑期实践助力福鼎槟榔芋病虫害防治

一大早，宁德师院生命科学学院大学生夏昌昌就开始在槟榔芋田里忙活了，这几天他和同学们要做的事，是“数数”。“数在一亩芋田里，发生病虫害芋株的数量”。在指导老师林志斌眼里，这些顶着摄氏三十七八度高温数出来的数据就是“宝贝”。“数据对于芋农使用药物防治病虫害的频率具有重要的指导作用”。

近日，宁德师院生命科学学院师生利用暑期社会实践与福建省福鼎市农业农村局联合开展对福鼎槟榔芋病虫害调查和科学防治宣传活动。

槟榔芋是福鼎名优地方特色品种，也是当地农民经济收入的主要来源之一。但槟榔芋在生长过程中，容易发生芋污斑病、芋炭疽病和地下害虫等病害，严重影响芋头产量和品质。

社会实践队成员通过查阅文献资料，编写印制了《福鼎槟榔芋病虫害科学防治手册》，积极向芋农宣传槟榔芋病虫害科学防治方法。今年66岁的芋农王其步种植槟榔芋已经有40多个年头，他说近年来，芋头病虫害防治难度越来越大，严重时2到4天就要打一次药，每打一次药一亩地的成本大约在100块钱左右，宁德师院生命科学学院师生根据对病虫害的调研，对他的用药防治频率进行科学指导，保证病虫害防治效果的前提下，减少了喷药的次数，有效降低种植成本。

同时，师生通过实际田间调研，着重摸清槟榔芋芋疫病的发病实际情况，为今后的全面防治打下基础。此外实践队还选取了疫病发病地块进行防治示范。宁德师院生命科学学院教师林志斌表示，“通过防治示范对于引导芋农的科学喷药具有很强的说服作用，为全面推广科学防治病虫害打下坚实基础。”

崔柳 雷诗桐 丁世灿 陈晓秋

(责编：郝孟佳、温璐)