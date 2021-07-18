原标题：暑期公园科普夏令营启动

北京青年报记者获悉，即日起至8月31日，颐和园、天坛公园、北海公园等北京市属11家公园及中国园林博物馆持续开展“一园一品”科普品牌活动，发挥市属公园在文物、植物、动物方面的资源优势，线上+线下相结合推出适合各年龄学生的暑期科普活动。

据悉，市公园管理中心精心策划了适合青少年的特色科普活动，包括：园林文化、趣味动植物、自然笔记等不同主题的线上线下特色科普体验活动共122期，同时在“科普公园”微信公众号及各园官方网站、微博、微信公众号定期推送园林知识，让青少年度过一个充实的科普假期。

线上活动方面，市属公园精选科普讲解视频，由讲解员在“科普云讲堂”一一道来公园动植物的秘密。“连雨不知春去，一晴方觉夏深”，今年夏天，“植趣知多少”答题活动上新，推出夏季特色植物篇供游客线上挑战。包括颐和园“相近鸟类识别科普”线上科普展、北京植物园“一颗苹果的滋味”科普云课堂、北京动物园“丹顶鹤课堂”等。

线下活动方面，暑假期间，中国园博馆将持续开展“园林小讲师”品牌课程，开展涉及园林文化、历史、建筑、植物等等科普课程，引导学生德、智、体、美、劳协同发展，培养新时代少年的全面发展。

天坛公园面向8岁以上学生开展“天坛文化小使者”夏令营活动。学员可以学习天坛文化、讲解技巧、形态礼仪、发音方法等一系列内容。课程结束后，可在既定景区作为讲解志愿者为中外游客服务。

前往北海公园，可参与小小园艺师活动，体验干花、芳香蜡烛、微型多肉、水培植物等生态盆景的制作，在动手过程中学习相关植物知识，完成独一无二的园艺作品。北京植物园则通过生物多样性样方调查方式，陪伴学生分别开展样地植物群落调查，样线鸟类调查及定点区域蝴蝶蜻蜓调查，让学生通过主动学习方式，以科学思维理解生物多样性的价值。

暑假期间，颐和园、陶然亭、紫竹院等多家公园开展绘最美古树——自然笔记活动。带领孩子们认知“白袍将军”“九龙柏”等市属公园里的古树名木，了解树木的生长特征，学习古树知识、文化寓意、辨识古树品种；还可以实际体验测量胸径、地径，对比叶色等古树日常保护工作；了解自然笔记以及自然笔记记录方法，通过手绘和文字描述，记录观察古树的过程，培养孩子们自然探索的能力。（王斌）

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