人民网北京7月14日电 13日，北京航空航天大学未来空天技术学院正式成立，中国工程院院士、中国探月工程总设计师吴伟仁担任首任院长。

今年5月，教育部公布首批未来技术学院名单，包括北京航空航天大学在内的12所高校入选。据介绍，北京航空航天大学未来空天技术学院将立足航空航天领域，面向国家重大战略需求和人类社会发展需要，进一步助力我国空天强国建设和科技自立自强。

聚焦国家战略需求

培养空天领域科技创新领军人才

学院基本定位与办学原则。（北京航空航天大学供图）

学院成立大会上，工业和信息化部副部长、国家航天局局长张克俭表示，希望北航坚守空天报国使命，传承红色基因，找准发展定位，瞄准先进技术，合理布局、加快形成一批引领未来空间科技发展的创新成果、创新人才和创新团队。同时，打造国家战略科技力量，加大自主创新力度，超前布局新概念飞行器、空间开发等基础科学和前沿技术。

北京航空航天大学党委书记曹淑敏介绍，北航建设未来空天技术学院，是在新时代、新百年、新起点上服务国家重大战略需求，传承空天报国精神，支撑航空强国、航天强国建设，加快学校“双一流”建设，培养航空航天领域科技创新领军人才的重大举措。今后将充分汇聚校内外资源和力量，加快建设未来空天技术学院，争做新时代高等教育变革的领跑者。

“北航作为新中国第一所航空航天高等学府，为国而生、与国同行，红色基因与生俱来。”中国工程院院士、北京航空航天大学校长徐惠彬指出，学校将紧紧把握未来空天技术学院建设的重要契机，紧紧围绕强国战略对未来人才培养的需求，强化变革引领意识，勇闯人才培养和科技创新的无人区，努力探索未来科技创新人才培养的“北航范式”。

吴伟仁表示，培养新型复合型创新人才，需要在建设未来空天技术学院后续的实践中不断探索、不断学习、不断总结、不断提高，把技术上的创新、科学上的突破、工程中的实践与学院的教育教学很好地结合贯通，共同探索形成拔尖创新人才培养的“北航范式”，为未来空天领域技术研究发展、重大工程实施、航空航天强国建设奠定人才基础。

2021年正式启动本科招生

实施八年制本博贯通、定制化学研一体

学院部分课程体系规划。（北京航空航天大学供图）

据悉，学院于2021年启动本科招生，专业为工科试验班类（未来空天领军计划），强化空天信融合、理工文医交叉的学科融合生态，突出打破传统专业壁垒，面向全校信息大类、航空航天大类国家一流本科专业建设点等优势专业，根据个性化培养方案的达成度确定本科专业。

在培养方式上，学院将实施八年制本博贯通、定制化学研一体。同时，汇聚校内外优质教学科研资源，聘请空天信融合领域的院士、总师等担任学生导师，开设名家精品课、大师讲座课、微纳研讨课，打造新型科研项目课程，强化数理人文思维基础、注重学科专业交叉融通。

在日常的教育教学管理方面，学院将汲取北航书院制教育管理模式精髓，打造符合学科专业交叉融通规律的书院特色，强化书院文化育人优势。同时，聚焦加强基础学科培养能力、促进学科专业交叉融通，构建德智体美劳全面发展的拔尖创新人才综合素质培养体系，为各方向的本博学生提供专属的交流空间和实践条件。

据悉，学院将聚焦空天领域国家重大需求和人类发展需要，瞄准未来10-15年的前沿性、革命性、颠覆性技术发展，坚持创新驱动，坚持“厚植情怀、强化基础、突出实践、科教融通”的人才培养方针，按照“厚基础、重交叉、深浸养、强协同”的建设理念，厚植空天报国情怀，强化空天信融合，深化科教融通、产教融合，培养一批引领未来空天科技发展，具有想象力、洞察力、执行力、领导力等核心素质，德智体美劳全面发展的未来空天系统大师，探索拔尖创新人才培养的“北航范式”。（李依环、实习生郭睿）

(责编：郭睿（实习生）、秦华)