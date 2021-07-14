人民网北京7月14日电 （记者杨成、孝金波）7月13日，由北京市门头沟区委教育工委、门头沟区教委、北京明远教育书院联合主办的“山谷中的一所学校——乡村教育振兴座谈会”在大峪中学召开，来自社会各界的75位专家学者汇聚一堂，研讨乡村教育振兴之策。

“过去，大峪中学的一部分学生因为自己身处山区学校而感到自卑。”曹彦彦校长介绍说，在一次北京市运动会上，广播员宣布获奖名单时，把大峪中学误读为大山谷中学，获奖学生因为羞于山区学生的身份而放弃了领奖。如今，经过八年山谷教育理念和实践的落实，无论是在国际发明金奖的领奖台上，还是在全国教学大赛特等奖的领奖台上，大峪中学师生都会自信、自豪地说：“我来自大山谷学校！”

目前，山区办学条件正在逐步改善，但生源流失、教师流失、管理僵化、家庭教育匮乏等问题依旧存在，成为制约山区教育进一步发展的瓶颈。为了打破这些发展困境，更好地促进山区学生的全面发展，2013年起，大峪中学提出“山谷相生，自然天成”的育人新理念，通过“打开山口，连接世界”的山区育人模式，探索山区教育发展的新样态。

经过八年的探索和积累，大峪中学建立了“学校教育为主、科研院所支持、实践基地支撑”三位一体的课程实施体系。大峪中学师生一起走进山谷，在“山谷生存”“山谷探索”“山谷信念”系列课程中，学生们体会到家乡的美，爱上家乡的山水风物，并自发产生了为家乡做贡献的强烈意愿。师生们走出山谷，在人文游学、科技游学、生涯体验、西班牙语、奥运服饰等课程中，去海南儋州追寻苏轼，到山东曲阜瞻仰孔子；在北京理工大学设计装配流水线，在亦庄开发区进行职业体验；在使馆做半日“外交官”，与世界各地友好校的同学们共同创作艺术作品……开放的课程拉近了学生与外界的距离，让山谷中的师生走上更宽广的交流舞台。

门头沟区委副书记、代区长喻华锋介绍说，大峪中学是门头沟区着力打造的教育文化高地。近年来，在推动教育高质量发展方面，门头沟区以大峪中学为代表，基于区域特色开展山区教育的改革实践，探索出了一条复兴山区中学和促进山区发展的新路径，为实现教育均衡发展注入了动力。

如何做好乡村教育？“教师的成长不是一天两天的事情”，北京师范大学教育学部教授、国家教育咨询委员会委员顾明远认为，做好乡村教育，关键是要把教师队伍建设好，使他们热爱教育，有先进的教育理念。“做有根的教育，培养孩子们的乡土情怀，大峪中学在这方面进行的探索很有意义。”中国教育学会秘书长杨银付说，大自然这么丰富，这么生动，世界上不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛，不是缺少教育的内容，而是缺少去挖掘的人；山里的孩子最怕的就是封闭，封闭起来只会四处碰壁，开放的道路才能越走越宽广。

北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕表示，“山谷课程”不应该只是大峪中学的课程。进入高质量发展阶段，路径、目标、方法，特别是内驱力是教育工作者非常关注的。“在大峪中学，我们已经看到干部教师和学生乃至家长的内驱力，希望这种内驱力在‘十四五’期间向其他学校辐射。”

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