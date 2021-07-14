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支持教育领域发展 半年投入超500亿

2021年07月14日08:30 | 来源：北京青年报
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原标题：支持教育领域发展 半年投入超500亿

　　本报讯 昨日，北京青年报记者从北京市财政局获悉，1—6月全市一般公共预算收入完成3254.4亿元，增长15.3%，自3月份起，已连续四个月保持两位数增长态势；完成年度预算的57.6%。

　　全市地方级税收收入完成2776.6亿元，增长15.8%。增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种均实现两位数增长，合计完成2098.6亿元，增长16.1%。其中增值税增长16%，连续5个月保持两位数增长态势；企业所得税增长16.5%，连续3个月增幅超过10%，主要得益于信息科技、汽车和疫苗生产制造等领域企业利润稳步增长；个人所得税增长15.4%。

　　1—6月全市一般公共预算支出完成3714.0亿元，增长0.6%；完成年度预算的53.5%。其中教育支出完成520.1亿元，增长16.7%，主要是加快改善各类学校基础设施，支持大学生创业、就业，推进教师培训等。文化旅游体育与传媒支出完成87.3亿元，增长6%，主要是开展重大主题宣传、党史展览等相关文化活动，加快推动中轴线申遗、“一城三带”重点文物保护及冬奥会筹办事项等。卫生健康支出完成315.8亿元，增长7.5%，主要是继续支持疫情防控，推动疫苗接种加快进度，支持示范性研究型病房建设，加大冬奥医疗保障投入等。（记者 林艳）

(责编：温璐、郝孟佳)

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