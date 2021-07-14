本报记者 郝迎灿

“村里的孩儿”音乐班的学生们跟老师们一起唱歌。

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黑龙江安达市任民镇中心小学的两名90后教师在学校组建音乐班，并把学生们练唱的点滴录制成视频，在短视频平台上引起许多关注。音乐让孩子们更加开朗自信，孩子们也用歌声带给更多人温暖与感动。

“暖阳下我迎芬芳，为家乡把歌唱，黑色的土地多么宽广，养育了我成长……”中午11点半，教学楼一楼的多媒体会议室又热闹起来，30多名孩子跟着伴奏齐声歌唱。李平站在讲台上打着节奏，随着旋律的变化做出击掌、挥舞手臂的动作。张雨则拿着手机在一旁拍摄记录。

李平和张雨是黑龙江省安达市任民镇中心小学的两名90后音乐教师，大学毕业后经过特岗教师选聘来到这里工作。2019年3月，他们在校内组建了“村里的孩儿”音乐班，利用午休时间教孩子们唱歌、弹琴，还通过改编流行歌曲让孩子们爱上音乐，得到许多网友的关注。

“希望孩子们借助音乐的力量展翅翱翔”

驱车从安达市区出发，40多分钟后才到达任民镇中心小学，学校围墙外是广袤的农田。校长闫可说，学生来自周边的各个村屯，班里的孩子约1/3是留守儿童。

2016年，李平通过特岗教师招聘来到学校担任音乐老师，“我刚来的时候，学生基本没有上过音乐课，和城里孩子大多活泼开朗不同，有的孩子很内向，甚至有些自卑，唱歌的时候不敢张口。”2018年来到学校的张雨也有同样的感受，“有些孩子的声音条件非常好，我们想单独培养一下，也给孩子多一点关爱。”

一拍即合的俩人在2019年春季学期正式组建了“村里的孩儿”音乐班。“第一批学员是6个比较有天赋的孩子，每天利用午休时间进行一对一辅导。”李平说。

一开始，教室里传出的歌声吸引了不少孩子趴在门口和窗台上围观。李平打开门问孩子们：“想不想一起来参加？”却得到几句怯生生的回答：“不想。”

“不是不想，其实是不好意思。”李平懂得孩子的心思，他和张雨索性把孩子们“撵”进了教室，没几天工夫，音乐班成员一下子增加到30多人。

“克服紧张没有捷径，只有多练习。”他们让孩子挨个上台演唱，“唱错了就重头来过，唱对了，我们在台下热烈鼓掌。”他们发现，台上孩子在唱时，台下的孩子跟着齐声哼唱，还伴着节奏摇摆身体、挥动手臂，一反上台的忸怩神态。

“村里的孩儿”这个名字是李平取的，他还给音乐班设计了标志，“一个不规则的大写字母C，看上去又像L，是‘村里’的拼音首字母，旁边是一只小鸟，希望孩子们借助音乐的力量展翅翱翔。”

“让孩子们看到自己的变化和进步”

音乐班成立之初，李平就用手机记录下孩子们练歌的片段并发布到短视频平台。“用视频做记录，让孩子们看到自己的变化和进步，以后他们毕业、长大，看到视频也会想起以前那段快乐的日子。”李平说。

训练了一段时间后，他们发现孩子们对流行歌曲特别感兴趣，有的听上一两遍就能记住旋律。“可有些流行歌曲的歌词，并不适合这个年龄段的孩子。”李平说，为了提高孩子们练歌的积极性，他们决定把歌词改编成励志版。

“我不会再自卑，我不怕学习累，每当考试来临的时候，我会笑应对……”张雨轻声哼唱的就是改编后的歌词，“我趁着一天上午没有课，花了差不多一节课的时间把歌词改好了。”中午练歌时间一到，张雨兴冲冲地带来伴奏和新歌词，“果然孩子们兴致很高，练了两遍就把歌词记了下来。”

第二天，李平把这段视频传到网上，获得了20多万点赞和7000多条评论。此后，他们改编的流行歌曲越来越多。

他们最满意的是一首流行歌曲改编的“家乡版”。李平说：“这首歌本身旋律朗朗上口。我们想把歌词改成赞美家乡的，就在办公室里集思广益。”“冰天雪地”“大庆油田”“小鸡炖蘑菇”“啤酒烤串”……你一言我一语，歌词慢慢成形：“我们的家乡，美丽富饶的地方，夏有稻花香，冬有银装雪茫茫，森林、煤矿、石油、粮仓，处处是宝藏，群山巍峨壮丽，无限好风光……”

两年多来，李平和张雨已经改编了近30首歌曲，不仅孩子们喜欢，还在网上收获了大量粉丝。“目前粉丝数已经超过75万，评论区都是鼓励和称赞的话。”李平说。

“这段经历值得用一生去回味”

从2020年开始，音乐班的孩子们连续两次参与安达市春晚的录制。

“第一年的时候，跟孩子们打招呼，会发现他们的眼光躲躲闪闪的，上台唱歌时因为紧张，身体绷得僵直。”负责晚会策划的安达市文广旅局局长王彩霞感慨孩子们的变化，“第二年再见时，孩子们不仅主动跟人打招呼，在台上的表情也自然多了。”

今年“五一”前夕，音乐班来到哈尔滨演出，还参与了黑龙江省广播电视台的节目录制。穿行在城市中，高楼大厦，车水马龙，对孩子们来说很新鲜。路过松花江大桥的时候，孩子们纷纷问“老师，这是大海吗？”李平耐心地跟孩子们解释：“这是咱们歌里唱过的松花江……”

节目录制时，孩子们以质朴的歌声赢得了全场最热烈的掌声。“孩子们的父母大多没能来到现场，导演组特意安排了孩子们与父母视频连线。”李平说。

“从最开始唱跑调，到勇敢自信地开口，再到登台表演，孩子们找到了音乐这个朋友，也找到了过去由于种种原因被深藏心底的那个自信的自己。”安达市融媒体中心主任张洪志多次给音乐班拍摄视频，“五年级的王新（化名）从哈尔滨回来后特意给一起生活的姥爷姥姥做了一碗蛋炒饭，把在台上表演的歌曲唱给长辈听。”

前不久，李平和张雨给孩子们布置了一个作文题目《我和音乐》。王新写道，“开心的时候音乐和我一起分享，苦恼的时候音乐和我一起分担，失落的时候音乐给我勇气。是音乐让我成为一个懂得倾诉、懂得承担、懂得与别人分享的人。”

特岗教师的服务期是3年，但李平和张雨选择了留下来。他们说：“孩子们以后未必会走上音乐的道路，但是这段经历值得用一生去回味，这也是我们作为音乐教师的意义所在。”

《 人民日报 》（ 2021年07月14日 12 版）

(责编：岳弘彬)