人民网北京7月13日电 11日，北京科技大学机器人团队（以下简称“MEI”）20周年校友返校活动暨机器人创新创业教育论坛正式举行。

据悉，MEI创建于2001年，成立20年来，已累计培养了600余名北科学子，团队成员多次以优异的成绩获得国家级奖项。在科技创业领域，团队成员还创办了14家机器人领域相关企业。

北京科技大学党委副书记于成文为校友颁发创业导师聘书。（学校供图）

北京科技大学副校长王鲁宁在发言中肯定了MEI成立20年来取得的成绩，赞扬了团队拼搏和不服输的精神，并鼓励北科学子在学习和工作中找好定位、追求卓越、传承求实鼎新的精神。

北京科技大学MEI创新基金揭牌成立。（学校供图）

据悉，在MEI成立20周年之际，北科大今年专门设立了MEI创新基金。该基金将用于MEI团队建设、人才培养、奖励学生创新创业工作的突出成果等，以全方位提高团队的核心竞争力。

活动当天，还举办了机器人创新创业教育论坛。北科大多位校友现场进行了创业历程的分享。

(责编：郭睿（实习生）、郝孟佳)