人民网北京7月13日电 近日，21世纪马克思主义研究峰会在京召开，教育部党组成员、副部长宋德民出席峰会并致辞。此次峰会由华北电力大学联合教育部习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、教育部高等学校社会科学发展研究中心、中共中央党校（国家行政学院）专家工作室举办，来自北京大学、清华大学等40所高校和中国社科院等10余家研究机构的百余名专家学者参加。

宋德民指出，高校社科战线特别是马克思主义理论教学科研工作者要把学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神作为当前和今后一个时期的首要任务，力求学深悟透，深刻领会重要讲话的重大意义，切实做到学懂弄通做实，把思想和行动统一到重要讲话精神上来；要紧扣理论创新，深入研究阐释重要讲话的丰富内涵，切实推动马克思主义理论研究再上新台阶，努力讲清楚中国奇迹背后的道理学理哲理，继续发展当代中国马克思主义、21世纪马克思主义，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供理论支撑；要聚焦立德树人，充分发挥高校哲学社会科学育人功能，扎实推动重要讲话精神进教材、进课堂、进头脑，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，不断增强青年学生做中国人的志气、骨气、底气，自觉扛起培养社会主义建设者和接班人的历史重任，努力培养担当民族复兴大任的时代新人。

华北电力大学党委书记周坚表示，近年来，华北电力大学大力加强马克思主义学院建设，瞄准“建强马克思主义理论学科”和“打造新型智库”两大核心目标，成立了21世纪马克思主义研究中心、马克思主义中国化协同创新中心等研究机构，着力推动哲学社会科学学科的大发展，积极推进习近平新时代中国特色社会主义思想研究阐释，取得了显著成效。

峰会共设五个分论坛，与会专家围绕百年党史与学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想是21世纪马克思主义、马克思主义中国化与中国特色社会主义理论体系、中国道路与马克思主义中国化时代化的历史经验、马克思主义理论的新拓展和实践发展等主题进行了深度研讨交流。

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