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上海市小学生爱心暑托班正式开班

2021年07月06日08:24 | 来源：中国青年报
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原标题：上海市小学生爱心暑托班正式开班

　　本报上海7月5日电（中青报·中青网记者 王烨捷）今天，上海市小学生爱心暑托班正式开班，543个办班点的数万名小学生将分两批体验“快乐不简单”的爱心暑托班生活。

　　为缓解全市小学生暑期“看护难”问题，引导小学生度过一个安全、快乐、有意义的假期，2021年，团上海市委、市教委等14家单位共同主办爱心暑托班。自2014年正式创办以来，小学生爱心暑托班已连续8年成为市为民办实事项目（市政府实事项目）。除2020年因新冠肺炎疫情停办之外，累计开办暑托班2925个。

　　据悉，今年的爱心暑托班特点鲜明：一是严守安全工作红线，坚持把人身安全、防疫安全、食品安全、场地安全等各项安全放在第一位；二是进一步丰富课程体系，这一被社会誉为学生暑期课堂“第三学期”的重要课程，一方面引入党史学习教育主题，另一方面整合多方优质资源“组团式”上课，市级统一配送了德、智、体、美、劳五大类别的课程，上海市青年医师讲师团、青年医护工作者代表、市绿化市容局工作人员、市水务局工作人员、市体育局教师等为暑托班提供了优质课程资源。

　　今年的爱心暑托班办班点还走进上海自贸试验区临港新片区、长三角一体化发展示范区等重点区域，盘活各类场地资源，在园区、商圈、楼宇周边开设办班点，服务在线新经济等行业青年人才的实际需求。

(责编：郝孟佳、温璐)

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