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教育部要求严控师生前往中高风险地区

2021年07月06日08:20 | 来源：北京青年报
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原标题：教育部要求严控师生前往中高风险地区

　　本报讯（记者 雷嘉）教育部昨天印发通知，部署暑期教育系统疫情防控工作。通知要求各地教育部门和高校建立与疫情中高风险地区人员“一对一”沟通联络和排查机制，严控师生前往疫情中高风险地区活动。

　　通知强调，各地教育部门和高校要分类落实常态化疫情防控措施。落实《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》《高等学校、中小学校、托幼机构春季学期新冠肺炎疫情防控技术方案（第三版）》，动态精准、分类掌握暑期离校、留校师生健康状况和行程轨迹，做到底数清、情况明。落实“早发现”“早报告”要求，引导师生主动加强健康监测，如发现疑似症状，及时向社区（村）和学校报告，到定点医疗机构就诊。坚持“人”“物”“环境”同防、多病共防，全面细致落实校园常态化疫情防控各项措施，加强暑期校门管理和校园环境卫生整治，强化重点场所、物品、关键环节监测和消毒消杀。

　　各地教育部门和高校要建立与疫情中高风险地区人员“一对一”沟通联络和排查机制，严控师生前往疫情中高风险地区活动。制定暑期校园疫情防控应急预案，强化校园暑期生活服务保障。加强学校所在地和学生家庭实际居住地疫情防控政策精准对接，统筹做好学生离校、返校安排。强化校园服务供给能力，统筹落实暑期疫情防控和服务保障留校师生措施，开放教室、图书馆、实验室和体育场馆等，妥善安排、有力保障留校师生学习、科研、生活、求职等需求，为毕业年级、暑期实习实践学生提供必要便利。

(责编：郝孟佳、温璐)

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