原标题：中招志愿填报7月11日启动

本报讯（记者 武文娟）昨天上午，北京市2021年初中学业水平考试成绩查询系统开通，中招各区分数段人数统计也同时公布。北京教育考试院明确，今年各区总分排名前20名的考生成绩暂不公布，考生若正确输入相关信息后未查询到成绩，可与区中招办联系。此外，中招志愿填报将于7月11日启动。

北京青年报记者了解到，今年本市首次实施初中学业水平考试，即初中毕业考试和高中招生考试“两考合一”。中招录取总分为660分，计入总分的考试科目为语文、数学、外语、道德与法治、物理、历史、地理、化学、生物和体育与健康，其中历史和地理、化学和生物分别选择分数高的一门计入。

其中，语文试卷总分值为100分，数学试卷总分值为100分，外语总分值为100分（卷面成绩60分，听力口语成绩40分），听力口语考试采取计算机考试方式，与统考笔试分离,有两次考试机会。物理（含开放性科学实践活动10分）、化学（含开放性科学实践活动10分）、生物（含开放性科学实践活动10分）、道德与法治（含综合社会实践活动10分）、历史（含综合社会实践活动10分）、地理（含综合社会实践活动10分）六门科目分值均为80分。体育与健康科目满分40分，其中现场考试30分，过程性考核10分。

昨天公布的中招各区分数段人数统计表显示，城六区645分以上考生中朝阳区最多，为109人。东城区、西城区、海淀区、丰台区、石景山区645分以上人数分别为46人、60人、18人、12人和5人。值得注意的是，今年中招实行“统一命题、统一制卷、统一考试、分区评卷”的原则，各区评卷标准松紧不同，因此不同区之间的分数段并无可比性。

根据安排，提前招生（含贯通项目加试专业）专业测试、统一招生专业加试时间为7月6日至9日。中招志愿填报时间为7月11日8：30至7月15日17：00。

据悉，2021年北京市高级中等学校招生录取分提前招生、校额到校招生、统一招生三个阶段进行。被前一阶段录取的考生不再参加后一阶段的录取。今年继续实行考后知分填报志愿。每名考生可填报3个批次24个志愿，考生在规定时间内登录北京教育考试院网站填报志愿。其中，贯通项目提前招生共设8个志愿，每个志愿学校可填报1个专业。校额到校和市级统筹招生共设8个志愿，每个志愿学校可填报2个专业。录取总分达到570分，且综合素质评价达到B的考生方可填报相关志愿。统一招生共设8个志愿，每个志愿可填报2个专业。

此外，北京教育考试院昨天还公布了中招录取结果查询时间。其中，贯通项目提前招生录取结果查询时间为7月18日8：30，提前招生录取结果查询时间为7月20日8：30， 校额到校招生录取结果查询时间为7月23日8：30 ， 统一招生录取结果查询时间为7月29日12：00，征集志愿填报时间为7月30日8：00-20：00，征集志愿录取结果查询时间为8月1日12：00。

(责编：郝孟佳、温璐)