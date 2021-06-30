原标题：外国留学生毕业寄语：结缘中国 做文化交流“使者”

外国留学生在毕业典礼后拍照留念。 韦亮 摄

“毕业不是结束，我会继续学习中国文化，做好两国文化交流‘大使’。”马可说。

29日，结束毕业典礼的马可又忙碌起来，不仅要继续进行全天的中国武术训练，为4天后在河北举行的全国武术比赛作准备，还要参加志愿服务，帮助留学生了解中国文化、学习中文。

来自莫桑比克的留学生马可在毕业典礼上表演中国武术。 韦亮 摄

来自莫桑比克的马可已经在中国生活、学习5年之久。马可告诉记者，在莫桑比克，了解中国的途径只有电影、电视，而最吸引外国人的就是中国的文化。“我从小就喜欢李小龙、成龙主演的中国功夫电影。”

2016年，申请到奖学金的马可从非洲不远万里来到太原理工大学学习，在一次武术课上被教练发现，进入校武术队开始训练。“书本上、电视里的中国和我感受到的中国不一样。”马可说，中国文化博大精深，除了武术，他现在还在学习茶文化和书法。

“在中国的每一天都是学习的机会，我会继续留在中国读研究生，游览更多地方，学习更多中国文化。”马克说。

外国留学生在毕业典礼后拍照留念。 韦亮 摄

同于今年毕业的许强力来自阿富汗，在中国生活5年，毕业后他将留在中国继续读研，并已申请中国科学技术大学公共管理专业研究生。“通过继续学习，将中国传统文化与历史带回我的国家，同时也希望中国人能更加了解我的国家。”

“这5年，是我人生中最珍贵、最值得回味的5年。”刚到太原理工大学时，从语言、交往到生活、学习方式，许强力遇到很多考验和困难，“在老师和同学们的帮助下，我逐渐克服难题，爱上中国，爱上太原。”

外国留学生在毕业典礼后拍照留念。 韦亮 摄

回忆起5年来的学习生活，许强力最难忘的是疫情期间中国严格的疫情防控举措，以及期间学校对留学生的帮助。“学校及时为我们提供防疫物资，老师、同学事无巨细的照顾和关心都让我非常感动。”

在许强力看来，在学习中，中国学生与阿富汗学生最大的不同是对时间的利用。“中国学生学习很认真，能静心学习很长时间，而我们只是规划一到两个小时学习。”在同学们的督促与帮助下，许强力现在很喜欢和同学们长时间泡在图书馆。

留学生与老师拍照留念。 韦亮 摄

“希望继续学习的同时，有机会游览中国的大江南北，了解更多中国文化。”许强力说。

太原理工大学国际教育交流学院副院长侯涛介绍，截至目前，该学院有来自韩国、孟加拉国、哈萨克斯坦等国的留学生共457名，2021年毕业留学生78名。

“希望留学生用好所学知识，加深中国与他们祖国之间的友谊纽带，为加强两国文化交流作贡献。”侯涛说。(杨静)

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