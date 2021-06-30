原标题：“团二大”史料展东南大学开展

6月28日，“初心照梅庵 永远跟党走”中国社会主义青年团第二次全国代表大会史料展开展仪式在东南大学举行。共青团中央书记处书记徐晓、东南大学党委书记左惟、校长张广军为“团二大”石碑揭幕。

1923年8月20日至25日，中国社会主义青年团第二次全国代表大会在南京召开，会址为现东南大学四牌楼校区的梅庵。

“团二大”会议是决定团的发展方向的一次极其重要的会议，也是团的历史上唯一一次在高校召开的全国代表大会，其实践及成果，是党领导下的中国青年运动发展的重要组成部分。

此次在梅庵开展的史料展陈设计，突破传统的简单图排列的史料展模式，注重展示立面的层次感与展示手段的丰富度，强调图文信息、艺术装置、场景复原、实物文件的多维度呈现，以69件会议文件的实物陈列，以物证史，加深展览的厚重感。

徐晓对“团二大”史料展开展仪式表示祝贺，他指出，“团二大”在团史、青运史上留下浓墨重彩的篇章、具有夯基垒台的意义。这次大会宣示了共青团“永远跟党走”的初心，明晰了共青团“为党育人”的主责，锚定了共青团“做群众工作”的本职。团中央希望和各方一起努力，保护好、建设好、利用好“团二大”遗址、史料，使以梅庵为中心的纪念场馆成为团员青年学习培训教育的重要场所，成为全团实践体验教育基地体系的重要环节，以史载道，讲好党的历史，讲好团的初心，讲好新时代的共青团与青少年工作，让红色基因、革命薪火代代传承。

左惟表示，下一步，东南大学将切实提高政治站位，将开展“团二大”系统研究和红色资源开发与学校建设发展目标紧密结合，与推进落实立德树人根本任务，为党育人、为国育才紧密结合，努力把“团二大”会址建成富有特色的革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想道德教育基地，引导广大青少年从小在心里树立红色理想，坚定不移听党话、跟党走。（实习生 曾文静 记者 李润文）

来源：中国青年报

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