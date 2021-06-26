原标题：中考试卷贴近时代京味儿十足

介绍家乡北京、参加“社区邻里节”、北京公交开通“红色专车”……昨天，2021年北京市初中学业水平考试物理、英语、道德与法治科目考试结束，一道道试题京味儿十足，贴近时代、贴近生活。

英语：作文请考生介绍北京文化

英语作文依然为“二选一”，话题围绕“北京文化标志”和“适应变化”。题目一创设了一个熟悉的交际情境：李华学校的英语社团正在开展线上国际交流活动，其公众号计划做关于北京文化的系列推送，现就“Cultural Symbols of Beijing（北京文化标志）”这一话题在校内收集素材。题目要求考生用英语给公众号留言，推荐一个自己眼中的北京文化标志。题目二聚焦“变化”，某英文网站正在开展以“适应变化”为主题的征文活动。请考生写一篇短文投稿，谈谈自己生活中的一个变化。

基教研专家说，英语作文充分尊重每一位学生的个性化观察与思考，让各个层次的学生都有话可说、有内容可写。

整份英语卷试题取材关注当下热点，素材涵盖了冬季奥运会、航天事业等社会关注热点。试题还呈现了学生们熟知的“密室逃脱”“推送”等社会流行元素。

道德与法治：百年党史生动再现

道德与法治试卷，很多试题都和北京有关。第9题，以北京公交集团开通“红色专车”，途经北大红楼为情境，帮助学生了解北大红楼是新文化运动的大本营、五四运动的发源地、最早宣传马克思主义的红色阵地，引领学生在日常交通出行中感受红色文化，了解革命先烈的事迹，传承红色基因。

还有一道题以游客举着“前门楼子”冰棍与前门楼子合影为材料，引导学生“在吃的过程中”感受文化的魅力，体会“吃的不是冰棍，是文化”，以此认识到文化创意产品是对传统文化的创新性发展。另一道题以主题为“以邻为伴，幸福社区”的“社区邻里节”为背景，引导学生践行社会主义核心价值观，为建设和谐、文明社区做贡献。第19题第（1）问以某企业与奥运的不解之缘为背景，体现了创新、绿色的新发展理念，从小切口引导学生感受北京城市建设的变化。

北京教育考试院专家认为，试题选材贴近学生生活，注重对基础知识的考查，部分素材选自教材，引导师生使用好教材，以考促教、以考促学，助力“双减”要求。

物理：30余处试题素材源于生活

物理试卷中，从古代天文发明“圭表”到一节体育课，试题选材涵盖考生身边的大事小情。北京教育考试院专家表示，物理试题素材多处源于生活，全卷学生熟悉的素材选取共30余项，涉及衣、食、住、行、科技等生活、生产领域的实际问题。

全卷还设有图片38张，以图文并茂的形式丰富了文字描述，给学生的思考提供支撑，激发学生答题兴趣，让学生感受所学的知识的应用价值。

基教研专家表示，试题通过创设真实的问题情境，重点考查考生运用物理知识和思想方法解释生活现象，解决实际问题的能力。如第7题的问题情景来源于一节普通的体育课；第10题考查学生“通电螺线管的磁场”真实的学习过程等。（牛伟坤 李祺瑶）

(责编：李依环、薄晨棣)