兰州大学动物医学与生物安全学院揭牌成立
拟于2022年起招收研究生
2021年06月22日15:03 | 来源：人民网-教育频道
小字号
揭牌仪式现场。（兰州大学供图）
人民网北京6月22日电 兰州大学动物医学与生物安全学院日前正式揭牌成立。据悉，该学院由兰州大学与中国农业科学院合作共建，致力于走“个性化、国际化、专业化”的本硕博贯通式精英人才培养之路，定位于建设基础研究与应用研究并重的前沿研究型学院，力求通过产学研一体化实现服务国家战略和地方经济社会发展。
有关负责人介绍，学院将建设兽医学学术学位点和生物与医药专业学位点，于2022年开始进行研究生招生，力争三年内以“2+2”模式进行本科招生。
对于兽医学专业，学院拟设立基础兽医学、预防兽医学2个学科方向，增设动物烈性病、人畜共患病2个学科方向，并设立兽用新药创制、抗病育种等特色研究方向。关于生物与医药专业，学院将积极推进该专业硕士学位授权点提升为专业博士学位授权点。
当天，该学院与两家企业现场签署框架合作协议。揭牌仪式结束后，还组织开展了为期一天的学院战略咨询专家会和学术研讨会。
(责编：张怡飒（实习生）、秦华)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 专访北京市委教育工委副书记李奕
- 编者按：近年来，北京市教育系统聚焦学生的实际获得，全面深化教育综合改革，努力让优质教育资源惠及更多学生，为全国教育改革发展探索了重要经验。近日，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕做客人民网，围绕北京市在减轻学生课业负担、新高考改革等基础教育领域的探索经验，以及如何推进高质量教育体系建设等话题进行了深入解读和分享。…
- 评论
- 关注