揭牌仪式现场。（兰州大学供图）

人民网北京6月22日电 兰州大学动物医学与生物安全学院日前正式揭牌成立。据悉，该学院由兰州大学与中国农业科学院合作共建，致力于走“个性化、国际化、专业化”的本硕博贯通式精英人才培养之路，定位于建设基础研究与应用研究并重的前沿研究型学院，力求通过产学研一体化实现服务国家战略和地方经济社会发展。

有关负责人介绍，学院将建设兽医学学术学位点和生物与医药专业学位点，于2022年开始进行研究生招生，力争三年内以“2+2”模式进行本科招生。

对于兽医学专业，学院拟设立基础兽医学、预防兽医学2个学科方向，增设动物烈性病、人畜共患病2个学科方向，并设立兽用新药创制、抗病育种等特色研究方向。关于生物与医药专业，学院将积极推进该专业硕士学位授权点提升为专业博士学位授权点。

当天，该学院与两家企业现场签署框架合作协议。揭牌仪式结束后，还组织开展了为期一天的学院战略咨询专家会和学术研讨会。

(责编：张怡飒（实习生）、秦华)