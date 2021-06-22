《初心弥坚：中国农业大学许党报国的红色故事》新书发布
2021年06月22日14:42 | 来源：人民网-教育频道
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中国农业大学党委书记姜沛民、校长孙其信共同“点亮”新书灯柱。欧阳永志摄
人民网北京6月22日电 日前，中国农业大学正式发布新书《初心弥坚：中国农业大学许党报国的红色故事》（以下简称《初心弥坚》）。
中国农业大学党委书记姜沛民在讲话中谈到，《初心弥坚》是中国农业大学献礼党的百年华诞、深耕党史学习教育、讲好砥砺奋进故事的集中展示，是推动“双一流”大学文化建设，用身边事教育身边人，用农大的光辉历史和前辈的感人事迹教育鼓舞青年学生的重要举措。他强调，中国农大要充分认识红色基因的育人价值，要整合红色资源和完善育人体系，要坚持挖掘和阐释农大精神，要从红色基因中汲取砥砺奋进的力量。
中国农业大学党委常委、党委宣传部部长赵竹村介绍了图书编写出版情况。据介绍，《初心弥坚》是一本回望红色足迹、反映农大精神、发扬革命传统的通俗读物，全书共10章，25万字，选编了中国农业大学许党报国的100多个红色故事，重点选取醒农先锋、热血青春、延河弄潮、艰苦创业、自强不息、爱国奉献、科学为民、敢为人先、协同奋战、勇担使命的感人事迹，展现一辈辈农大师生坚定跟党走，红色基因代代相传的光荣传统。
据悉，中国农大还根据《初心弥坚》的相关内容布置了同名展览，并组织与会嘉宾进行了主题座谈交流。（李依环、刘铮）
(责编：张怡飒（实习生）、秦华)
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