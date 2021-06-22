研讨会现场。（北京航空航天大学供图）

人民网北京6月22日电 20日，由北京航空航天大学主办的“坚定跟党走 奋进新征程：新时代工业和信息化事业发展理论研讨会”举行。

会上，工业和信息化部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中以“党的领导是我国工业化的根本保证”为题作了主旨报告，通过丰富的史料，系统回顾了建党百年来，中国共产党领导国家工业建设的光辉历程和伟大成就。

北京市委教育工委副书记李军锋谈到，工业化是现代化的前提和基础，信息化是现代化的战略引擎。全面建设社会主义现代化国家，必须加快推进新型工业化、信息化，要用工业和信息化的百年奋斗史夯实教育主阵地。在发言中，李军锋对于北航近年来在课程育人方面的创新探索和经验也给予了肯定。

工业和信息化部直属机关党委常务副书记李勇表示，中华民族在工业和信息化道路上的建设史，是一部浓缩了党领导中国人民不懈前进的创业史、发展史、奋斗史，必须深化对党领导工业信息化发展历史的研究、对党的政治建设的研究、对新时代新课题的研究。

据介绍，本次研讨会专门设置了专家主题报告、党的政治建设理论与实践研讨、编研对话等环节。辛向阳、祝灵君、倪玉婷、赵巍胜、周良书、徐斌、王乃波、王智、刘新刚、王宝友、朱峰、钟玲、李建伟、赵义良、何忠国、张金岭等专家、学者围绕百年大党何以风华正茂、探索构建工业和信息化领域的政治经济学理论等话题进行了深入分享和交流。

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