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《人间正道是沧桑——百年红色印迹手绘本》出版

2021年06月22日15:29 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月22日电 （记者孙竞）为庆祝建党百年，由国家语委组织编写，商务印书馆出版的党史作品《人间正道是沧桑——百年红色印迹手绘本》今天发布。

教育部副部长、国家语委主任田学军指出，《人间正道是沧桑——百年红色印迹手绘本》的出版，是利用红色资源深化“四史”教育的生动教材，是创新开展党史学习教育的有益实践，实现了红色资源利用与党史学习教育相结合，革命精神传承和爱国主义教育相统一。

据介绍，《人间正道是沧桑——百年红色印迹手绘本》以党史脉络为纲，以革命旧址权威叙述和手绘作品为目，纲举目张，生动描绘了中国革命发展历程，拉近了读者与党史的距离。书中一处处旧址，一座座纪念馆，一个个故事，记录着中国革命的历史轨迹和革命先辈的奋斗足迹，铭刻着中国共产党人为民族独立和人民解放英勇奋斗的光辉历程，蕴含着中国共产党人艰苦奋斗、不屈不挠、一往无前、敢于胜利的革命精神。

“在庆祝中国共产党成立100周年之际，教育部、国家语委组织编写以革命旧址为题材的党史作品，很有时代意义和价值。”与会专家表示，该书遵循政治性与艺术性相统一、学术性与通俗性相统一、历史性与现实性相统一的原则，是一部导向正确、结构严谨、形式活泼、史实准确、表达通俗、感染力强的作品，能够引导广大读者尤其是青少年读者，在艺术熏陶中重温革命历史记忆，激发爱党爱国之情。

(责编：郝孟佳、秦华)

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