谢伟锋

原标题：中青网评：激扬梦想，把青春华章写在祖国大地上

青年，一个永远年轻的响亮名称，一幅朝气蓬勃的群体画像。习近平总书记在清华大学考察时就曾指出，广大青年要肩负历史使命，坚定前进信心，立大志、明大德、成大才、担大任，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人，让青春在为祖国、为民族、为人民、为人类的不懈奋斗中绽放绚丽之花。高校思政课，就是让莘莘学子们在课堂上找到了立德树人、铸魂育人最好的“打开方式”，以具体行之的传播方式，为广大青年立起了“去哪里”的精神坐标，说出了“怎么干”的方法论断。

对于“国之大者”，青年要做到“心中有数”。在建党百年之际，为深入贯彻落实习近平总书记关于“‘大思政课’我们要善用之”重要指示精神，更好勉励广大青年努力成为担当民族复兴重任的时代新人，6月18日，“把青春华章写在祖国大地上”网络主题宣传和互动引导活动启动仪式在北京大学举行。此次活动由中央网信办联合教育部、共青团中央、北京大学共同举办，中国青年报社承办，中国青年网、新浪微博协办。

青年在哪里，思政课就上在哪里，这也是在“本来”之上开辟“未来”。“把青春华章写在祖国大地上”网络主题宣传和互动引导活动启动仪式分为三个篇章，第一篇章为“点亮理想之灯”，第二篇章为“笃立鸿鹄之志”，第三篇章为“激扬青春梦想”。北京大学马克思主义学院副院长陈培永老师分享了对习近平总书记来北大考察时讲话的学习体会，北大硕士毕业生樊静蓉分享了自己在乡村当党委书记助理的故事，北京航空航天大学思政课教师付丽莎与“航天英雄”杨利伟一起，给青年学生上了一堂触动人心灵的思政课，团中央青年讲师团成员、思政教师岳松老师介绍了如何让思政课更“走心”的经验，“90后”女生宋玺分享了自己赴亚丁湾执行护航任务的精彩故事，复旦大学中国研究院院长张维为则以抗疫故事切入，用实际案例展现如何帮助和激励学生们成长向前……这是一场活动的启动仪式，也是一堂人生教育课，更是一堂青春筑梦课。讲述者以娓娓道来的方式，让故事更加“可亲、可见、可感”，就此示范了一场思政课该如何完成“说”与“听”的正确方式。

一堂思政课，不仅是要用故事来吸引人，更是要让青年从中深刻感受到我们这个国家与民族的艰辛历程、巨大变化、辉煌成就、伟大精神，由此带来思想的共鸣，继而在青年学子之中引起极大关注。在启动仪式现场，航天英雄杨利伟发表演讲，他谈到中国的航天事业从无到有，从一穷二白到北斗组网、问天探火、嫦娥取样，再到如今航天员入驻我们自己的天和核心舱——“正是无数先辈的默默奉献，才有今天我们的航天员遨游太空”。杨利伟表示，当我们迈入下一个百年，相信会有更多的青年人一起仰望星空、逐梦问天。击破万里苍穹，目标星辰大海，中国航天所迈出的每一步，时间都将予以清晰的记录，而从浩瀚的太空直达思政的课堂，中国航天人完成了多个维度的“在现场”。这样的生动表达，就正如北京航空航天大学思政课教师付丽莎所说：“天边”的榜样，走到学生“身边”，走进学生心里。

时代呼唤年轻人，奋斗折射价值观。思想弦歌不辍，青春芳华待灼。办好高校的思政课，是解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的根本问题。此次启动仪式，本身就是一堂别开生面的“云上大思政课”。这些“有趣又有料”的思政课内容和做法提供了一个把思政“小课堂”与“社会大课堂”生动连接起来的优秀样本，让现场内外的青年学子们印象深刻，更让他们涵养出奋斗与拼搏的精气神。今年是建党百年，也是“十四五”规划开局之年，奏响新时代的青春之歌，就当在此时此刻。激扬梦想，把青春华章写在祖国大地上，青年要去履践致远，青年终将不负韶华！（谢伟锋）

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