蔡恩泽

原标题：中青网评：思政课要引导青年把青春华章写在祖国大地上

这是一堂别开生面的通过互联网触及心灵的大思政课，这些丰富多彩又活泼新鲜的思政课内容和做法提供了一个把思政课堂与社会现实“线上线下”生动连接起来的优秀范本。

6月18日，在北京大学举行的“把青春华章写在祖国大地上”网络主题宣传和互动引导活动启动仪式，让我们再次见证了思政课的力量。

面临百年未有之大变局，当代青年任重道远，肩负着实现第二个百年奋斗目标的重大使命。习近平总书记指出，思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。引导青年把青春华章写在祖国大地上，思政课的作用不可替代。

适逢庆祝建党100周年，调动起广大热血青年的奋斗精神，积极引导广大青年担负历史使命，坚定前进信心，立大志、明大德、成大才、担大任，更好勉励广大青年努力成为担当民族复兴重任的时代新人。本次“把青春华章写在祖国大地上”网络主题宣传和互动引导活动正当其时，富有重大现实意义。

点亮理想之灯。理想信念是定海神针，是中流砥柱。思政课要以马克思主义坚定青年正确政治方向，帮助青年树立科学的世界观、价值观、人生观，坚定理想信念，恪守使命担当，成为实现中华民族伟大复兴的生力军。在此次活动启动仪式上，通过北京大学马克思主义学院副院长陈培永老师和北大马克思主义学院硕士毕业生樊静蓉两位亲历者现身说法，通过典型开导，在课堂上找到了立德树人、铸魂育人最好的“打开方式”，并引导青年学生用马克思主义武装理想信念，使之明白，树立理想信念，要有马克思主义情怀，理想才能远大，信念才能高洁；树立理想信心，要有马克思主义底色，理想才能绚丽，信念才能斑斓；树立理想信念，要有马克思主义根基，理想才能持续，信念才能坚定。

笃立鸿鹄之志。从石库门到天安门，从江西的井冈山到延安的宝塔山，从上甘岭的坑道到老山前线的猫耳洞，从深圳蛇口自贸区“试验田”到海南自贸区，从东方红一号人造卫星到天问一号火星探测器，再到中国人首次进入自己的空间站，壮志豪情支撑着一代又一代青年砥励前行，他们在历史舞台上扮演了一回又一回重要角色。要想走近青年就要读懂青年，只有读懂青年才能引领青年。青春是一种改变固化思维与催生创新创造的力量，是一种将“不可能”变成“有可能”的力量，是一种填充时间空白使之变成饱满历史的力量。触摸青年的脉搏，将其勃发的青春热情引导到建设社会主义强国的奋斗上来，将鸿鹄之志与眼前工作学习有机结合起来。从而让思政课更“走心”，更能产生“同频共振”。

激扬青春梦想。青年是梦想的年华，五光十色的梦想让无数青年热血沸腾。距离2049年还有28年，今天的青少年是强国一代，他们将责无旁贷地握着历史的接力棒。要用生动活泼的中国故事，诠释梦想的真谛，引导青年怀揣梦想，脚踏实地。要引导青年懂得，新时代的历史机遇期是空前广阔的时空舞台，是风云际会的时势广场，是无比深沉的时代眷顾。每一个有志青年都有可能成为时代英雄。眼光要高，起步要低。憧憬广阔梦想，坚守平凡岗位。英雄壮举蕴含于平凡的工作之中。把复杂的事情做出条理性，把简单的劳动做出熟练性，把单调的工作做出极致性，用扎扎实实的劳动构筑英雄的阶梯。以典型引路，把这些道理讲明白，讲深讲透，思政课就能激发青年昂首阔步登上梦想舞台的自信心。

都说思政课难，不好上，其实只要摆正主导和主体的关系。教师是主导，青年学生是主体，主导要熟悉了解主体，主导要将马克思主义理论和主体的思想实际结合起来。尤其是针对当代大学生的思想困惑，加强互动引导，兼以现代传媒手段，让思政课有立体感饱满感，有冲击力感召力，既接地气又解渴，入耳入心，从而让思政课引导青年把青春华章写在祖国大地上。（蔡恩泽）

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