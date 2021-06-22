原标题：红色游览新路线

昨天下午，颐和园益寿堂正式挂牌“北京市爱国主义教育基地”。益寿堂位于万寿山东麓、谐趣园以西，是1949年毛泽东主席率领中共中央离开西柏坡，抵达北平后的首个落脚点。目前，颐和园已拥有耕织图水操学堂、益寿堂等两个北京市级爱国主义教育基地。围绕这两个北京市级爱国主义教育基地，颐和园为游客打造了三条不同特色的“红色游览路线”。其中，路线一是“东宫门—仁寿殿—益寿堂”，路线二是“北宫门—苏州街—澹宁堂—乐农轩—益寿堂”，路线三是“东宫门—益寿堂—北宫门—耕织图水操学堂”。文/本报记者 王斌 摄影/本报记者 郝羿

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