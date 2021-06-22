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广州新华学院（东莞校区）：所有学生宿舍、教师公寓封闭管理

2021年06月22日08:56 | 来源：中国新闻网
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原标题：广州新华学院（东莞校区）：所有学生宿舍、教师公寓封闭管理

　　中新网6月22日电 22日，广州新华学院通过官方微信发布通知，即日起，广州新华学院(东莞校区)所有学生宿舍、教师公寓实行封闭管理，所有师生员工及家属须严格遵守疫情防控法律法规和校园疫情防控管理规定，做到足不出户。

　　通知中表示，若发现校内任何师生员工及家属，违反疫情防控各项规定，出现私自离开隔离房间，在隔离区域楼层走廊、校道闲逛及逗留，不佩戴口罩等情况的，第一次发现将通报其所在单位予以处理并在全校进行通报批评，第二次发现按照《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》追究其相应的法律责任。

　　6月20日，东莞市麻涌镇报告1例新冠肺炎本土确诊病例，系东莞市6月18日确诊病例李某某的密切接触者，就读于广州新华学院东莞校区(地处麻涌镇)，为该校住校学生。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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