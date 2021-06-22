原标题：中考第一科语文须考前30分钟入场

本报讯（记者 武文娟）6月24日起，全市8.5万名初三考生将走进考场。北京教育考试院中招办负责人提醒考生，在考场上要注意细节，避免无意违规。考试当天，考生要在开考前25分钟（第一科语文为考前30分钟）持准考证和身份证入场。电子存储设备以及其他无线电通信工具等考试违禁物品不得携带进入考场。

北京教育考试院中招办相关负责人提醒考生，考生要自觉遵守考场纪律，不得参与作弊。提前交卷出考场时间不得早于当科考试结束前30分钟。在考场上，考生要注意细节，避免无意违规。考生只能携带2B铅笔、黑色字迹签字笔等必需考试用品进入考场，手机、手表、电子手环、涂改液、修正带、电子存储设备以及其他无线电通信工具等考试违禁物品不得携带进入考场。考试时间以考点发出的考试信号为准。开考15分钟后，迟到考生不得进入考点参加当场科目考试。

考试过程中，要遵守考试纪律，保持沉着冷静的心态，认真审题，仔细答题。考试过程中如有身体不适，可举手向监考员示意，听从监考员安排。考生拿到试卷和答题卡后，要认真检查试卷是否齐全，页码有无漏缺，答题卡、试卷有无破损、漏印或字迹不清等。如出现上述情况，要及时向监考教师提出更换。考生要在规定时间内在试卷及答题卡的指定位置准确、清楚地填涂姓名、准考证号等。开考信号发出后，考生方可答题。

北京教育考试院中招办相关负责人表示，2021年北京市初中学业水平考试试卷全部采用网上评卷方式。各学科试卷只印制试题，考生要按要求在答题卡指定位置填涂、作答。在进行选择题（客观性试题）作答时，要使用2B铅笔将所选答案按题号顺序规范填涂。修改时，用橡皮擦除干净。在进行非选择题（主观性试题）作答时，必须用黑色字迹签字笔在答题卡上各题目答题区域内作答。数学科目的作图题和化学科目的画图题要使用2B铅笔作答。未使用规定用笔答题或未在答题卡指定位置作答的答案，均视为无效答案，不记成绩。答题卡要保持清洁，不要折皱、破损。条形码要按规定粘贴在答题卡指定位置。

考试结束信号发出后，考生要立刻停笔，将答题卡、试卷、草稿纸按要求的顺序平放在桌面上，等候监考员收卷。监考员检查无误、发出指令后，考生才能离开考场。离场时，除文具、准考证外，考生不能将试卷、答题卡、草稿纸等考场上所发的任何考试材料带出考场，否则按违规处理。

(责编：郝孟佳、熊旭)