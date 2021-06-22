原标题：东北三省一区共同推进高校开放办学

联合共建校地校企研究院50个左右；组织500名左右高水平教师在三省一区高校开展互聘任教活动；30万名左右大学生跨校修读1000门左右精品课程……6月21日，记者从辽宁省教育厅获悉，辽宁省、吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区（以下简称“三省一区”）教育厅联合印发文件，加强教育交流合作，推动三省一区高校开门办教育、开放办教育，全面推进省际校际学生联合培养、教师互聘、平台开放、协同创新、对外交流等工作，实现优质教育资源共建共享，为实现新时代东北全面振兴全方位振兴提供坚实的人才和科技支撑。

据介绍，此次三省一区共同印发的《关于推进普通高等学校开放办学 加强合作 实现高质量发展的指导意见》提出，支持三省一区相关高校组建合作联盟10个左右、跨学科专业联盟30个左右；联合共建校地校企研究院50个左右，联合申报重大科研平台10个左右、重大科研项目30个左右；联合建设跨省跨校高水平教学团队100个左右、课程教学示范中心10个左右、“四新”建设联盟10个左右、教师发展中心10个左右；支持高校建设有特色高水平、具有示范引领作用的国际教育合作平台10个左右，联合与东北亚、“一带一路”沿线等国家建立高层次教育合作项目30个左右。组织500名左右高水平教师在三省一区高校开展互聘任教活动，30万名左右大学生跨校修读1000门左右精品课程。

在加强学生联合培养方面，将推进学科交叉融合、联合开发教学资源、深化培养模式改革、建立学分互认制度等工作。共同推动三省一区高校面向经济社会发展需求，打造具有地域特色的交叉学科。同时，组建省际、校际教学合作组织，加强精品教学资源省际平台建设，协同开发精品课程、案例、教材等教学资源，实现优质教学资源共享。

同时，三省一区高校将深化人才培养模式改革，通过线上线下相结合方式，利用“互联网+”与教育技术，创新人才培养模式，联合开展本科生、研究生培养，以及学科专业和创新创业竞赛活动。推进三省一区高校学分制改革，完善校际学分认定和转换制度，制定学分认定转换管理办法，为联合培养工作提供制度保障。

在推动教师互聘方面，将通过省际、校际教师互聘、干部挂职、跨校组织创新团队等方式，解决三省一区高校人才结构性短缺问题。支持三省一区高校结合实际，制定跨校互聘教师管理制度，完善交流教师工作量计算、绩效考核和酬金发放办法，激发高水平教师参加省际、校际交流的内生动力。

在推进协同创新方面，推动三省一区联合共建一批校地、校所、校企研究院，打造一批高水平重大科研平台，打破省际、校际壁垒，实现平台资源共享。加大自主创新力度，开展省际、校际协同攻关，勇于攻克“卡脖子”关键核心技术，加强产学研深度融合，推动高校毕业生高质量就业，促进科技成果转移转化，为区域经济发展提供人才和科技支撑。（本报记者 刘勇）

(责编：郝孟佳、温璐)