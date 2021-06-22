中新网客户端北京6月22日电 根据各地此前公布的消息，23日开始，全国各地将陆续进入高考“放榜”时间。各省份的查分日期是哪天？什么时候开始志愿填报？这些核心信息一起来了解！

9省份明日可查高考成绩

根据各省份此前公布的时间，6月23日起各地将陆续公布高考成绩，查分时间主要集中在23至26日。

据官方已公布的信息，23日起，内蒙古、上海、安徽、江西、广西、四川、云南、甘肃、宁夏等9省份的考生可以查询自己的高考成绩。山西、吉林、贵州、陕西等地将在24日公布成绩。

更多的省份，如北京、天津、河北、江苏、河南、湖北、湖南、海南、重庆、西藏、青海等十余省份将集中在25日公布考生成绩。

另外，今年，为方便考生和家长及时查询成绩，除了各地教育考试院官网，一些省份也开通了微信等查分渠道。

例如，陕西的考生可通过“陕西考试招生”微信订阅号下方的菜单栏“成绩查询”查询本人高考成绩。

志愿填报将陆续启动

高考成绩公布之后，考生将进入到志愿填报的关键环节。各地在批次和填报时间上的规定也有所不同。

例如，黑龙江高考志愿填报分三次进行。第一次填报志愿时间为6月25日-6月28日，第二次为7月2日-7月5日，第三次为7月7日-7月9日。

湖北的高考志愿填报工作分两次，第一次为6月29日8:00至7月2日17:00，第二次为8月8日8:00至8月11日17:00。

值得一提的是，今年，湖南、湖北、河北、辽宁、江苏、福建、重庆、广东8省份进行全国第三批高考综合改革。考生在填志愿时将按照 “专业(类)+院校”或“院校+专业组”的方式进行，实行平行志愿投档。

以湖南为例，过去实行的是院校志愿模式，新高考后实行“院校专业组”志愿。招生高校可在同一个类别(物理或历史)设置若干个院校专业组，每个院校专业组安排若干个选考科目要求相同的专业。

此外，过去湖南普通类本科各批次可以填10个院校志愿，今年开始，本科批可以填45个院校专业组志愿。

当心陷阱！高考志愿规划师不靠谱！

志愿填报的重要性不言而喻，但这也容易被一些社会机构和骗子所利用，实施诈骗。

教育部提醒考生和家长，目前没有任何招生考试机构、高校与社会机构或个人开展高考志愿填报指导的合作，切勿轻信所谓的“天价”志愿填报指导服务。

此外，教育部还会同有关部门梳理汇总了近年来一些虚假诈骗案例，将其形式特点公布于众，提醒广大考生和家长谨防上当受骗。

——谎称有内部信息，夸大虚假宣传

有网站自称掌握内部大数据，能够“精准定位院校”“一分不浪费”等等。事实上，每年高考工作中，各省级招生考试机构都会发布高考成绩统计情况和近年来各高校录取分数情况。市面上的机构或个人并不掌握任何特殊的内部信息，夸大宣传是这类网站和人员一贯招揽客户的手段。

——谎称有内部人士，假冒专家身份

有咨询机构打出广告，称“与C9、985、211院校成功牵手”“著名部属高校权威志愿填报专家组成团队”。

事实上，有关部门从未发放过“高考志愿规划师”等职业资格证书。这些机构一些所谓“志愿规划师”都是临时招募的社会人员，只经过几天培训就匆匆上岗，还有一部分“志愿填报专家”并没上过大学，按照总部培训过的“台词”给考生和家长辅导。

——谎称能精准指导，实则实施诈骗

有的“志愿填报辅导”APP和网站假借为考生“一对一”服务的名义，收取高额费用后，溜之大吉；有的伪造录取通知书，要求考生提前交学费；有的要求考生填写许多不必要的个人信息，或者发送带有木马的链接，造成个人隐私信息外泄。(完)

(责编：白宇、赵欣悦)