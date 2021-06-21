熊旭、宋鹤立、李依环、郝孟佳、祁洁、江倩倩

原标题：“党史学习教育在高校”系列活动走进上海交通大学

本网北京6月21日电 在喜迎中国共产党成立100周年之际，为更好推动党史学习教育走深走实，引导广大师生赓续红色血脉，坚定理想信念，践行使命担当，6月17日，由人民网·中国共产党新闻网、上海交通大学共同主办的“党史学习教育在高校”系列活动暨上海交通大学“融媒聚交”主题论坛在交大徐汇校区举行。

上海交通大学党委书记杨振斌，党委常委、宣传部部长胡昊；人民日报社上海分社副社长李泓冰，上海分社采访一部主任姜泓冰；人民网上海分公司总经理、上海频道负责人金煜纯；上海市教卫工作党委宣传处副处长朱敏；人民网社会和教育频道主编熊旭以及来自全国各高校党委宣传部，上海交通大学媒体与传播学院、档案文博管理中心等单位的领导和师生代表出席活动。

上海交通大学党委书记杨振斌致辞。（上海交通大学供图）

杨振斌在致辞中指出，高校肩负着培养社会主义建设者和接班人的重任，是党史学习教育的重要阵地。他强调，上海交通大学始终贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，不断增强赓续红色基因的行动自觉，努力当好党史学习教育的排头兵，坚持“立德树人”与“铸魂育人”有机结合，将党史学习教育作为教书育人的重要抓手，深入挖掘校内红色资源，不断创新党史学习教育形式，依托学科优势和专家学者力量，形成了融合融媒体产品、构建党史学习教育体系的党史学习教育“交大方案”和“交大模式”。

人民日报社上海分社副社长李泓冰致辞。（上海交通大学供图）

李泓冰在致辞中表示，人民日报、人民网作为党中央机关报和党网，始终坚持党性和人民性的根本一致性，坚决把对人民的热爱、对党的忠诚、对初心的践行，贯穿到庆祝建党百年、开展党史学习教育宣传报道中。由人民网·中国共产党新闻网策划推出的“党史学习教育在高校”系列活动走进上海交通大学，对于进一步激励广大高校师生学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，有着重要的意义。她期待广大高校用好思政“大课堂”，广大教师与时俱进充实完善党史学习内容，广大青年学子切实把学习教育成果转化为青春奋进的强大力量。

人民网社会和教育频道主编熊旭介绍党史学习教育官网相关情况。（上海交通大学供图）

高校担负着立德树人的任务和使命，主流媒体也承担着引领社会价值的重要使命。3月24日，由党史学习教育领导小组办公室指导，人民网·中国共产党新闻网承办的党史学习教育官网、官微正式推出。据介绍，官网将把报道触角延伸到教育领域，重点报道好大学生群体增强历史自觉、努力拼搏奋斗的历程。同时，将更加积极联动高校，展示各高校用好校史资源、讲好党史故事的举措和经验，并通过多种形式讲好“四史”故事，引导青年大学生为国家发展贡献力量。

自党史学习教育启动以来，上海交通大学不断丰富学习内涵，充分发挥融媒体传播优势，用沉浸式党史校史学习、课程思政“金课”、原创校史舞台剧《积厚流光》、交大版《长征组歌》等形式，充分展示中国共产党的百年成就和宝贵经验，教育引导广大青年学生学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春、智慧和力量。

“90后”学子现场讲述钱学森学长的故事。（上海交通大学供图）

活动开幕式上，与会嘉宾共同观看了上海交通大学校园大师剧《钱学森》选段，材料科学与工程学院2016级直博生李杨齐现场讲述了钱学森学长的故事。通过“90后”学子对话“90后”大师，深深触动与会师生重温强国初心、爱国之情和报国之志。

人民网·中国共产党新闻网-上海交通大学“VR学四史”融媒体产品开发计划启动。（上海交通大学供图）

会上，由人民网·中国共产党新闻网和上海交通大学联合策划，上海交通大学融媒体中心、媒体与传播学院等作为执行单位，“VR学四史”融媒体产品开发计划正式启动。上海交通大学媒体与传播学院教师朱宁嘉现场介绍了该项目。通过观看现场演绎的上海交大沉浸式校史剧片段，与会嘉宾深切感受了VR技术助力下更加生动有趣的“学党史”课程，体会到新技术对思想宣传、课程思政、文理融合与新文科建设的“加持”，以及在宣传思想领域和党史学习教育中的应用。

上海交通大学融媒体中心分中心揭牌。（上海交通大学供图）

上海交通大学在全国率先开展教育融媒体建设试点探索，依托“大宣传”体系基础，在全校范围内开展融媒体发展布局与机制建设，以校级融媒体中心建设为依托，积极引导、培育、支持院系等二级单位融媒体中心建设。活动当天，上海交通大学党委常委、宣传部部长胡昊，上海交通大学媒体与传播学院党委书记彭大银共同为上海交通大学融媒体中心分中心揭牌。

主题报告现场。（上海交通大学供图）

开幕式上，上海交通大学档案文博管理中心主任张凯作题为《学术引领、活化资源，传播好高校红色文化》的主题报告。张凯介绍了上海交通大学发挥学校综合学科优势挖掘红色文化资源的相关情况。他表示，高校应以学术研究为抓手，提升红色文化传播的权威性和可信度，肩负起传承大学文脉的责任使命，通过专业化的建设，为红色基因传承贡献力量。

“党史学习教育在高校”教育思享汇沙龙现场。（上海交通大学供图）

当天，教育思享汇主题沙龙同期举办。聚焦“挖掘红色资源·赋能课程思政”主题，来自北京邮电大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、上海外国语大学、上海财经大学、浙江大学、华中科技大学、兰州大学、上海对外经贸大学等高校宣传部的分管领导、负责同志和媒体记者分享了开展党史学习教育、传承红色基因的特色做法，并就下一阶段的主要工作计划进行了深入研讨。

(责编：李依环、郝孟佳)