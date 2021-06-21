赵壹晨

日前，全球中文学习平台成为外国人学习中文的最“潮”课堂。只需打开电脑或点开手机应用，就能免费学习中文、中华文化等在线课程。将中文课堂装进“口袋”，互联网科技有效助力中文走向海外。

随着中国国际影响力的提升，全球中文学习需求与日俱增。截至2020年底，全球共有180多个国家和地区开展中文教育，70多个国家将中文纳入其国民教育体系，外国正在学习中文的人数超过2000万。菲律宾雅典耀大学孔子学院中方院长梁广寒认为，经济全球化时代和中国经济实力及影响力的上升，使得全球中文需求持续上升。白俄罗斯国立大学孔子学院院长托济克称，白中未来深化合作需要大量懂中文的人才。开放的中国与世界各国联系日益紧密，为外国人学习中文带来源源不断的吸引力。

如今，互联网为外国人学习中文扫清障碍，外国人学习中文有了新去处。防疫期间，在线教育乘势而上，互联平台成为外国人学习中文的重要渠道。据了解，教育部“中文联盟”云服务教学平台面向全球免费提供190多门6000多节中文、中华文化等在线课程，惠及200余万海外中文学习者。此外，全球中文学习平台自2019年10月发布上线以来，广泛汇集中文学习资源，用户覆盖近170个国家和地区。全球中文学习平台并非仅仅是普通的线上授课，口语评测引擎、声韵调纠错等针对语言学习的关键性技术取得突破，让中文学习更加智能。

中文不仅是中华文化对外传播的纽带，也是经济全球化背景下，各国加强同中国交流合作的必要工具，在科技合作、经贸往来中发挥着重要作用。全球中文学习平台让更多各行各业的外国人接触到中文，打造“随时随地、自主学习中文的网络学习环境”。当越来越多的外国专业人才学会中文，各领域的合作机会也会纷至沓来。正如希腊爱琴大学校长克丽丝·伍齐拉希所说，语言促进了交流合作，加深了彼此了解，网络中文课堂的开设是两国关系的历史性时刻。

国际中文教育搭上互联网快车，外国人学习中文有了更专业的指导、更广阔的平台，成为提升中文传承传播力和中国国际影响力的催化剂。

(责编：郝孟佳、李依环)