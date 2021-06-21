原标题：让理想之灯照亮奋斗青春

“以青春之我，创建青春之家庭，青春之国家，青春之民族，青春之人类……”穿越百年时空，李大钊的激昂畅想时至今日仍如金石掷地，充满振奋人心的力量。

世界处于百年未有之大变局，青春应当如何度过？人生价值如何同党和国家前途命运紧紧联系在一起？年轻人又当如何接续光荣与梦想，成长为堪当民族复兴大任的时代新人？回答这些时代之问，关乎个人、民族、国家的未来走向，亦是善用大思政课的必然性和必要性之所在。

“盖有非常之功，必待非常之人。”站在“两个一百年”的历史交汇点，青年如果对今日之世情国情缺乏感知，如果在复杂的时代变化中茫然四顾，如果只是汲汲于眼前的个人得失，又如何能抓住发展机遇、承担起赓续中华民族千秋伟业的时代大任？属于青春的理想之灯，并非总是自然而然点亮的，它离不开用心的引导、激发与呵护。帮助青年坚定理想信念、做好人生选择、激荡家国情怀，继而成长为堪当大任的社会主义建设者和接班人，是大思政课应当有为和大有可为之处。

知所从来，方知所去。“只有讲历史才能说服人”，大思政课唯有用好历史这本“最好的教科书”，才能培养和塑造青年的大历史观，构筑清醒的历史自觉和坚定的政治自信。中国共产党带领全国各族人民共同谱写的华彩篇章，本身就是引导青年树立“四个自信”的最大底气。从当初救亡图存的艰难困厄，到如今发展为世界第二大经济体；从新中国初期百废待兴，“一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造”，到而今建成世界上最完备的工业体系……让青年在大思政课中用心抚触过往的纹理，才能真正感受到历史的温度，体悟今日局面之不易，从而在家国情怀的激荡下明德立志、奋勇向前。

“来而不可失者，时也；蹈而不可失者，机也。”当今世界经济重心、政治格局和全球化进程都在发生重大变化，我们也比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。当此之时，更应把思政小课堂、社会大课堂和网络新课堂结合起来，让青年去触碰、理解、感知时代跳动的脉搏，培养堪当大任的时代新人。

对于年轻人而言，当网络成为他们生活不可或缺的一部分，把思政课搬上“云端”，就有着特殊而重要的现实意义。网络课堂可以不受时间地域容量的限制，让形式多样、活泼生动、富有青年特色的内容，随时抵达青年，让名师名课获得最为广泛的传播，让交流和互动“分秒必达”，让思政教育以喜闻乐见的方式如影随形地陪伴青年左右，成风化人，润物无声。

习近平总书记说：“‘大思政课’我们要善用之，一定要跟现实结合起来。”无论是深入田间地头，在脚踏实地的农业生产中感悟劳动的价值，还是参与乡村振兴的社会调查，于自身践行中扎实认知国情，抑或是在实地参观中了解科技发展前沿趋势，都有助于当代青年走出象牙塔，真正做到开阔视野、守正创新，更加真切地意识到肩负的历史责任和时代使命。

“如果我们选择了最能为人类福利而劳动的职业……我们所感到的就不是可怜的、有限的、自私的乐趣，我们的幸福将属于千百万人”。马克思在《青年在选择职业时的考虑》中的这句论述，道出了个人选择与时代精神之间的辩证统一关系。思政课之“大”，正在于通过塑造大视野、大格局，引导青年走出小我、根植人民，在时代洪流中充满自信地书写青春华章。

在6月18日举办的“把青春华章写在祖国大地上”网络主题宣传和互动引导活动中，90后北大女生宋玺分享了自己点亮青春理想之灯的时刻。和许多年轻人一样，宋玺身上曾有“校园歌手”“电台主播”“运动达人”等多重光环，但直到加入军营，随中国海军编队赴亚丁湾执行护航任务，她才真正感受到了宏大的意义，体会到了家国情怀和责任担当。也正是这份价值感的获得，让她在此后成为一名海军宣传员和兼职辅导员，在思政课讲台上延续这份报国为志的浓厚情怀。

办好思政课，最根本的是要解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的问题。唯有以透彻的学理分析回应学生，以新颖的方式吸引学生，用真理的强大力量引导学生，才能为其廓清迷雾，点亮青春理想之灯，引领不负时代使命的社会主义建设者和接班人。

本报评论员

(责编：郝孟佳、熊旭)