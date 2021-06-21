原标题：大思政课点亮理想之灯

6月18日，北京大学百周年纪念讲堂，“把青春华章写在祖国大地上”网络主题宣传和互动引导活动现场，伴随着李大钊先生的名篇《青春》，观众观看沙画先导片。 中青报·中青网记者 李峥苨/摄

你有没有听说过北大女生宋玺的故事？她曾是亚丁湾护航编队中唯一的女子特战队员！

你有没有上过大师级的思政课？例如“航天英雄”杨利伟、思政名师张维为。

你有没有遇到过岳松这样的思政教师？他的网络思政课被弹幕刷屏！

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6月18日，一堂别开生面的大思政课在北京大学开讲。“把青春华章写在祖国大地上”网络主题宣传和互动引导活动启动仪式在这里举行。本次活动由中央网信办、教育部、共青团中央、北京大学主办，中央网信办网络传播局、教育部社科司、中国青年报社承办，中国青年网、新浪微博协办。

“上思政课难，在北大上思政课更难。”在启动式上，北京大学马克思主义学院副院长陈培永讲述了自己的教学体会。他记得自己到北京大学之后上的第一堂思政课，“自己讲得兴高采烈，下面却反响平平，这让我很有挫败感。”

为什么会有同学对思政课不感兴趣？怎样才能让思政教育走进同学心里？

找到正确的打开方式，思政课就能走进青年的心里。很多思政课老师都在进行着尝试。

“青年说，请不要走在我后面，我可能不会引领；也不要走在我前面，我可能不会跟随；请走在我的身边，做我的朋友。”团中央青年讲师团成员、山东理工大学思政课教师岳松说，为了让思政课走进青年学生心中，他努力尝试着在课堂上提高学生的“到课率”“抬头率”“点头率”。

“不和学生做朋友，学生为什么要跟你走？”岳松说，思政课教学要“配方”先进、“工艺”精湛、“包装”时尚。

后来岳松开始做网络思政。他的课是“形势与政策”，时效性特别强，“弹幕是个探针，采样量越大，它就越精准。”岳松说。

其实，新时代的思政课已经开到了田间地头，开到了指尖屏上，有滋有味、有声有色、有趣有料，让学生真心喜爱、终身受益。

思政的魅力，不仅在于课堂上“畅饮真理”的酣畅，更在于习得“道理”后的眼中有光、脚下有泥。

北大马克思主义学院硕士研究生樊静蓉毕业后，作为选调生来到了重庆市渝北区玉峰山镇玉峰村担任村党委书记助理。“走出书斋，我就要走到最远的地方去，脚下带最多的泥土，经受最艰苦的磨炼。”樊静蓉说。

读国情书、读基层书、读群众书。樊静蓉是中国千千万万有志青年的缩影。

去年2月，武汉疫情最严重的时候，武汉第六中学一名学生读了一本名为《中国震撼》的书。他在读后感里说：“疫情还在肆虐，可是我并不恐慌……黑暗过后，总会见到最美的太阳。我相信中国很快就会渡过新冠肺炎疫情的难关，再次让世界为之震撼。”

这本书的作者、复旦大学中国研究院院长张维为在中国青年网上看到这篇文章，当晚就给武汉中学生回了信。

“我们的年轻一代已经迅速成长起来，他们更加自信、更加阳光、更加敢做敢当。”

在启动仪式上，张维为也再次给中学生们点赞：“孩子们，好样的。”

张维为分享了他新书里的一段话：回望全球战疫这几个月，对国人来说，这是有史以来最大规模的一次开放式的、体验式的中国自信和中国制度自信的公开课。

“在我入伍的2015年，全国有80万大学生报名参军，这个数字在2020年，变成了120万。”90后北大硕士研究生宋玺在启动仪式上说。

10年前的宋玺在北大是多面手：校园歌手、电台主播、运动达人，但是她却觉得这一切“有些浮躁和无聊，缺少某种沉甸甸的价值和意义”。

于是，她走上了一条让自己“吃苦”的道路——走入军营。

宋玺开始练习爬铁丝网、越野跑，练实弹射击和擒拿格斗，“苦真的吃了不少，但觉得苦时，偷嚼的板蓝根颗粒，却很甜。”宋玺说道。

2016年年底，宋玺成为唯一一名女陆战队员，随中国海军编队赴亚丁湾执行护航任务。“训练时淌下的每滴汗水，海上漂泊时的每分寂寞，晕船的疲惫，受伤的痛楚，都有了宏大的意义。那就是个人成长依托民族命运，人生价值汇入时代洪流，这是北大的精神，更是北大的传统。”宋玺说道。

退役返校后，宋玺成为海军宣传员、北大兼职辅导员。她登上了学校的思政课讲台讲述自己的故事。

正如一位航天员说过的：人在太空，身体会失重；人在地面，如果没有梦想，灵魂就会失重。

北京航空航天大学马克思主义学院副教授付丽莎展示了一张照片：北京航空航天大学硕士毕业生王楠与中国女航天员王亚平的合影。

王楠初一时，神舟七号航天员翟志刚首次实现太空漫步；高二时，神舟十号飞天，王亚平太空授课，“那堂‘太空授课’是我最美好的一帧记忆，‘太空教师’王亚平一直是我追梦路上向往的光。”王楠说。

“航天”成为她心里最神圣的梦想，航天人成为她最坚定的榜样。高考填报志愿时，她把6个平行志愿的首选专业全部写成了“测控”，就是为了离航天事业近一点。今年，王楠硕士毕业了，如愿成为一名光荣的航天工作者。

付丽莎说，思政课的意义所在，就是让这些“天边”的故事、“天边”的榜样，走到学生“身边”，走进学生心里。

刚刚从神舟十二号发射现场赶来的“航天英雄”杨利伟向现场大学生介绍，在神舟十二号执行任务之前，他与航天员们一起，来到位于中国酒泉卫星发射中心的东风革命烈士陵园缅怀先烈。

760多位烈士静静地躺在这里，他们的平均年龄不足27岁。“我们取得的辉煌的背后，是几代航天人不懈的努力。”杨利伟说，正是他们的默默奉献，才有今天航天员的太空遨游。

“大家还记得，国际上管航天员叫astronaut，但我们成功创造了一个新的词，我们把中国的航天员叫taikonaut。”杨利伟说。

据了解，词根taiko出自“太空”的拼音，目前该词也被牛津词典收录，意思为Chinese astronaut（中国宇航员）。

一位航天员曾经说过，托举我们飞天的双手，一只叫“科技”，一只叫“国力”。

大思政课不仅是课堂大，更是格局大、阵地大、作为大。正如陈培永所说：“最鲜活的思政课，不是干巴巴的书本，而是亿万中国人写在祖国大地上的青春华章。”

中青报·中青网记者 樊未晨 叶雨婷 见习记者 杨洁 来源：中国青年报

(责编：温璐、熊旭)