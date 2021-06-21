原标题：爷爷编选教材，灌注着对祖国的爱

讲述人：教育家叶圣陶孙女 叶小沫

在我的童年记忆里，爷爷叶圣陶一直保持着非常规律的作息：上午到人民教育出版社处理工作，然后回家吃午饭睡午觉；下午2点开始动手改文章，通常一直改到下午6点。事务繁多的时候，他吃过晚饭还要再动笔工作。爷爷工作很忙，不是出去开会，就是趴在书桌前写写改改。他工作的时候，全家人都不会去打搅，年幼的我由于好奇，经常安安静静地站在书桌旁看他改稿子。

直到我读了几年书，才意识到爷爷是在编课本，我学的课本都出自他的手。爷爷还经常把爸爸叶至善叫到书桌前，和他讨论一些课本内容的修改。父子俩经常为了一篇文章的某句话或某个词讨论许久。

1950年12月1日，人教社正式成立，爷爷被任命为社长和总编辑。他带领着为数不多的编辑，主持修订和编撰了新中国第一套大、中、小学教材。为了让新中国的语文课展现新面貌、新内容，爷爷满腔热情地亲自上阵创作。例如，他为新课本写了两首有代表性的儿歌——收录在《高小语文课本》第一册当中的《国旗歌》《咱们的新国家》，体现出新中国成立后爷爷振奋的心境。

《朱德的扁担》《吃水不忘挖井人》等革命题材课文也经过爷爷的修改。爷爷的编辑工作极其细致，他经常会对一个语句反复琢磨推敲。

1981年，我采访了写《保护益鸟，不掏鸟窝，不摸鸟蛋》倡议书的11位同学，写了一篇《让全国的小朋友都知道》的报道。爷爷把其中一个孩子所说的“全国有两万万小朋友”改成了“全国的小朋友这么多”，我才意识到，原文是我自己强加的内容，修改后才更符合普通农村孩子的说话语气。

爷爷做了大半辈子教材编辑工作，他一丝不苟、精益求精的态度一直激励着我。尤其令我难忘的是，他把对祖国的爱、对新中国成立与发展的喜悦，灌注到了他所编选的每篇课文中。我成为一名编辑后，常常会回忆起这一切。爷爷的精神一直激励着我，让我时刻督促自己成为一名好编辑。

本报记者 王美莹、靳晓燕、王斯敏、蒋新军

学术支持 人民教育出版社

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